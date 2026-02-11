https://ria.ru/20260211/simon-2073717960.html
Симон выиграла индивидуальную гонку на Олимпиаде
Симон выиграла индивидуальную гонку на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Симон выиграла индивидуальную гонку на Олимпиаде
Французская биатлонистка Жюлья Симон завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T17:35:00+03:00
2026-02-11T17:35:00+03:00
2026-02-11T23:54:00+03:00
биатлон
спорт
зимние олимпийские игры 2026
жюлия симон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892228046_0:412:1081:1020_1920x0_80_0_0_932c85f1a5e500f376394447b184a524.jpg
https://ria.ru/20260211/biatlon-2073714750.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892228046_0:311:1081:1121_1920x0_80_0_0_8bb2c4e841c4723ac2b8058d98f125be.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, зимние олимпийские игры 2026, жюлия симон
Биатлон, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Жюлия Симон
Симон выиграла индивидуальную гонку на Олимпиаде
Болгарская биатлонистка Христова взяла медаль Олимпиады