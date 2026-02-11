Рейтинг@Mail.ru
Симон выиграла индивидуальную гонку на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
17:35 11.02.2026 (обновлено: 23:54 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/simon-2073717960.html
Симон выиграла индивидуальную гонку на Олимпиаде
Симон выиграла индивидуальную гонку на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Симон выиграла индивидуальную гонку на Олимпиаде
Французская биатлонистка Жюлья Симон завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T17:35:00+03:00
2026-02-11T23:54:00+03:00
биатлон
спорт
зимние олимпийские игры 2026
жюлия симон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892228046_0:412:1081:1020_1920x0_80_0_0_932c85f1a5e500f376394447b184a524.jpg
https://ria.ru/20260211/biatlon-2073714750.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892228046_0:311:1081:1121_1920x0_80_0_0_8bb2c4e841c4723ac2b8058d98f125be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, зимние олимпийские игры 2026, жюлия симон
Биатлон, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Жюлия Симон
Симон выиграла индивидуальную гонку на Олимпиаде

Болгарская биатлонистка Христова взяла медаль Олимпиады

© Фото : Соцсети IBUФранцузская биатлонистка Жюлья Симон
Французская биатлонистка Жюлья Симон - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Соцсети IBU
Французская биатлонистка Жюлья Симон. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Французская биатлонистка Жюлья Симон завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Италии.
Она на дистанции 15 км показала результат 41 минута 15,6 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Серебряную медаль завоевала ее соотечественница Лу Жанмонно (отставание - 53,1 секунды; два промаха), бронзовую - болгарка Лора Христова (+1.04,5; 0).
Симон стала двукратной олимпийской чемпионкой. В воскресенье она в составе сборной Франции выиграла смешанную эстафету.
Лучшим результатом Христовой в карьере в гонке Кубка мира является 23-е место. Спортсменка стала первой с 2002 года болгарской биатлонисткой, завоевавшей медаль на Олимпийских играх. Тогда в Солт-Лейк-Сити бронзу стране в гонке преследования принесла Ирина Никульчина.
Олимпиада в Италии продлится до 22 февраля.
Ребекка Пасслер - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
CAS отклонил иск итальянской биатлонистки, провалившей допинг-тест
Вчера, 17:30
 
БиатлонСпортЗимние Олимпийские игры 2026Жюлия Симон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала