Швентек обыграла Касаткину в третьем круге турнира в Дохе
Теннис
 
20:05 11.02.2026
Швентек обыграла Касаткину в третьем круге турнира в Дохе
Вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек обыграла представляющую Австралию Дарью Касаткину в матче третьего круга турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Швентек обыграла Касаткину в третьем круге турнира в Дохе

Швентек обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек обыграла представляющую Австралию Дарью Касаткину в матче третьего круга турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Встреча завершилась победой посеянной под первым номером Швёнтек со счетом 5:7, 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корте 2 часа 17 минут.
Касаткина (61-я ракетка мира) проиграла Швёнтек седьмой раз подряд, при этом ей впервые в течение этой серии поражений удалось взять у польки сет.
В четвертьфинале Швёнтек встретится с Марией Саккари из Греции. Полька является трехкратной победительницей турнира в Дохе (2022, 2023, 2024).
Хачанов вышел во второй круг турнира в Роттердаме
Хачанов вышел во второй круг турнира в Роттердаме
