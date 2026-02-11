https://ria.ru/20260211/shlem-2073638738.html
МОК запретил украинке выступать в шлеме с политическим лозунгом
МОК запретил украинке выступать в шлеме с политическим лозунгом
Международный олимпийский комитет (МОК) запретил фристайлистке из Украины Екатерине Коцар выступать в шлеме с политическим лозунгом на Играх-2026 в Италии. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T13:19:00+03:00
спорт
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
вокруг спорта
олимпийские игры
