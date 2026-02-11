Рейтинг@Mail.ru
МОК запретил украинке выступать в шлеме с политическим лозунгом - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 11.02.2026 (обновлено: 15:29 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/shlem-2073638738.html
МОК запретил украинке выступать в шлеме с политическим лозунгом
МОК запретил украинке выступать в шлеме с политическим лозунгом - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
МОК запретил украинке выступать в шлеме с политическим лозунгом
Международный олимпийский комитет (МОК) запретил фристайлистке из Украины Екатерине Коцар выступать в шлеме с политическим лозунгом на Играх-2026 в Италии. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T13:19:00+03:00
2026-02-11T15:29:00+03:00
спорт
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
вокруг спорта
олимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044291_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_df5623adbb5595edf45967f104b050bd.jpg
https://ria.ru/20260210/shlem-2073436363.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044291_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_295093ef565cc85b0277176591717f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, вокруг спорта, олимпийские игры
Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Вокруг спорта, Олимпийские игры
МОК запретил украинке выступать в шлеме с политическим лозунгом

МОК запретил фристайлистке Коцар выступать в шлеме с политическим лозунгом

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил фристайлистке из Украины Екатерине Коцар выступать в шлеме с политическим лозунгом на Играх-2026 в Италии.
Во вторник МОК запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать шлем с фотографиями погибших атлетов, так как это противоречит продиктованным Олимпийской хартией правилам.
«
"Где-то за неделю до Олимпийских игр мне пришло письмо на почту, что Международный олимпийский комитет считает мой шлем пропагандой, из-за чего в нем я не могу выступать на Играх. Я из-за недостатка какого-то опыта, знаний и, наверное, уверенности просто сменила шлем, и теперь там просто маленький флаг Украины", - рассказала Коцар в интервью изданию "Общественное".
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Владислав Гераскевич - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
МОК объяснил запрет на выступление украинца в шлеме с фото погибших
10 февраля, 13:52
 
СпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026Вокруг спортаОлимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала