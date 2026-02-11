Семин назвал главные трансферы зимы в РПЛ

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России по футболу в разговоре с РИА Новости заявил, что считает главными трансферами зимы среди клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) приобретения санкт-петербургского "Зенита".

"Всегда главные переходы - дорогие. А самые дорогие переходы у "Зенита". Наверное, эти трансферы и можно назвать главными", - сказал Семин.

"Зенит" не сдается и проводит большие изменения в команде, руководители возлагают на этих игроков определенную надежду. Не просто так они берут этих игроков. Они надеются, что новички принесут большую пользу. "Зенит" готов бороться за чемпионское звание", - отметил собеседник агентства.