https://ria.ru/20260211/semin-2073734227.html
Семин назвал главные трансферы зимы в РПЛ
Семин назвал главные трансферы зимы в РПЛ - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Семин назвал главные трансферы зимы в РПЛ
Бывший главный тренер сборной России по футболу в разговоре с РИА Новости заявил, что считает главными трансферами зимы среди клубов Российской премьер-лиги... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T18:12:00+03:00
2026-02-11T18:12:00+03:00
2026-02-11T18:32:00+03:00
фигурное катание
спорт
юрий семин
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
зенит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801109124_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_f081953c42e5639a5708258aa629a988.jpg
https://ria.ru/20260210/tsska-2073422877.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801109124_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_c3da658f20b014b546f35df0c2b73ce6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, юрий семин, трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл), зенит
Фигурное катание, Спорт, Юрий Семин, Трансферы в РПЛ, Российская премьер-лига (РПЛ), Зенит
Семин назвал главные трансферы зимы в РПЛ
Семин назвал приобретения "Зенита" главными трансферами зимы
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России по футболу в разговоре с РИА Новости заявил, что считает главными трансферами зимы среди клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) приобретения санкт-петербургского "Зенита".
В зимнее трансферное окно состав "Зенита" пополнили защитник Игорь Дивеев и полузащитник Джон Джон. Также "сине-бело-голубые" взяли в аренду у "Аль-Насра" из Саудовской Аравии
нападающего Джона Дурана. По данным портала Transfermarkt, петербуржцы зимой потратили на трех игроков 22.75 млн евро.
«
"Всегда главные переходы - дорогие. А самые дорогие переходы у "Зенита". Наверное, эти трансферы и можно назвать главными", - сказал Семин.
"Зенит" не сдается и проводит большие изменения в команде, руководители возлагают на этих игроков определенную надежду. Не просто так они берут этих игроков. Они надеются, что новички принесут большую пользу. "Зенит" готов бороться за чемпионское звание", - отметил собеседник агентства.
"Зенит" после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 39 очков. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет одно очко.