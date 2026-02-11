Рейтинг@Mail.ru
Семин назвал главные трансферы зимы в РПЛ
18:12 11.02.2026 (обновлено: 18:32 11.02.2026)
Семин назвал главные трансферы зимы в РПЛ
Семин назвал главные трансферы зимы в РПЛ
Бывший главный тренер сборной России по футболу в разговоре с РИА Новости заявил, что считает главными трансферами зимы среди клубов Российской премьер-лиги... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Семин назвал главные трансферы зимы в РПЛ

Семин назвал приобретения "Зенита" главными трансферами зимы

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России по футболу в разговоре с РИА Новости заявил, что считает главными трансферами зимы среди клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) приобретения санкт-петербургского "Зенита".
В зимнее трансферное окно состав "Зенита" пополнили защитник Игорь Дивеев и полузащитник Джон Джон. Также "сине-бело-голубые" взяли в аренду у "Аль-Насра" из Саудовской Аравии нападающего Джона Дурана. По данным портала Transfermarkt, петербуржцы зимой потратили на трех игроков 22.75 млн евро.
«
"Всегда главные переходы - дорогие. А самые дорогие переходы у "Зенита". Наверное, эти трансферы и можно назвать главными", - сказал Семин.
"Зенит" не сдается и проводит большие изменения в команде, руководители возлагают на этих игроков определенную надежду. Не просто так они берут этих игроков. Они надеются, что новички принесут большую пользу. "Зенит" готов бороться за чемпионское звание", - отметил собеседник агентства.
"Зенит" после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 39 очков. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет одно очко.
ЦСКА обыграл "Зенит" в последнем матче Зимнего кубка РПЛ
