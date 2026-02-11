Рейтинг@Mail.ru
Итальянские саночники завоевали золото Олимпийских игр в двойках
22:36 11.02.2026
Итальянские саночники завоевали золото Олимпийских игр в двойках
Итальянские саночники завоевали золото Олимпийских игр в двойках
Итальянские саночники Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер выиграли соревнования двоек на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T22:36:00+03:00
2026-02-11T22:36:00+03:00
2026
Итальянские саночники завоевали золото Олимпийских игр в двойках

Итальянские саночники Ридер и Кайнцвальднер победили в двойках на Олимпиаде

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Итальянские саночники Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер выиграли соревнования двоек на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Победители по сумме двух попыток показали время 1 минута 45,086 секунды. Второе место заняли австрийцы Томас Штой и Вольфганг Киндль (отставание - 0,068 секунды), бронзу завоевали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (+0,090).
Ридер и Кайнцвальднер впервые в карьере завоевали олимпийские медали.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
