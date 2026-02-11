https://ria.ru/20260211/sanki-2073781339.html
Итальянские саночники завоевали золото Олимпийских игр в двойках
Итальянские саночники завоевали золото Олимпийских игр в двойках - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Итальянские саночники завоевали золото Олимпийских игр в двойках
Итальянские саночники Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер выиграли соревнования двоек на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
