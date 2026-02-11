Итальянские саночницы стали олимпийскими чемпионками в двойках

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Итальянские саночницы Андреа Фёттер и Марион Оберхофер выиграли соревнования двоек на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Фёттер и Оберхофер по сумме двух попыток показали время 1 минута 46,284 секунды. Серебро завоевали немки Даяна Айтбергер и Магдалена Матшина (отставание +0,12 секунды), бронзу - австрийки Селина Эгле и Лара Кипп (+0,259).

Фёттер и Оберхофер стали олимпийскими чемпионками впервые. Они являются победительницами чемпионата мира 2024 года.