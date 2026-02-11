https://ria.ru/20260211/sani-2073780072.html
Итальянские саночницы стали олимпийскими чемпионками в двойках
Итальянские саночницы стали олимпийскими чемпионками в двойках - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Итальянские саночницы стали олимпийскими чемпионками в двойках
Итальянские саночницы Андреа Фёттер и Марион Оберхофер выиграли соревнования двоек на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T22:26:00+03:00
2026-02-11T22:26:00+03:00
2026-02-11T22:26:00+03:00
спорт
санный спорт
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/58112/56/581125624_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_8e2fc0088765caea6b8f54496010dc22.jpg
https://ria.ru/20260211/vonn-2073774821.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/58112/56/581125624_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_cdf69f13ff879754a629c2c2328209e2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, санный спорт , зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Санный спорт , Зимние Олимпийские игры 2026
Итальянские саночницы стали олимпийскими чемпионками в двойках
Итальянские саночницы Феттер и Оберхофер победили в двойках на Олимпиаде
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Итальянские саночницы Андреа Фёттер и Марион Оберхофер выиграли соревнования двоек на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Фёттер и Оберхофер по сумме двух попыток показали время 1 минута 46,284 секунды. Серебро завоевали немки Даяна Айтбергер и Магдалена Матшина (отставание +0,12 секунды), бронзу - австрийки Селина Эгле и Лара Кипп (+0,259).
Фёттер и Оберхофер стали олимпийскими чемпионками впервые. Они являются победительницами чемпионата мира 2024 года.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.