Дабл-дабл Вембаньямы принес "Сан-Антонио" победу над "Лейкерс" в матче НБА

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой гостей со счетом 136:108 (47:30, 37:25, 31:26, 21:27). Самым результативным по итогам матча стал форвард "Сан-Антонио" Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 12 подборов. У "Лейкерс" больше всех очков набрали Люк Кеннард и Дрю Тимми - по 14.