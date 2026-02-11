Рейтинг@Mail.ru
Дабл-дабл Вембаньямы принес "Сан-Антонио" победу над "Лейкерс" в матче НБА
Баскетбол
 
09:35 11.02.2026
Дабл-дабл Вембаньямы принес "Сан-Антонио" победу над "Лейкерс" в матче НБА
Дабл-дабл Вембаньямы принес "Сан-Антонио" победу над "Лейкерс" в матче НБА
Дабл-дабл Вембаньямы принес "Сан-Антонио" победу над "Лейкерс" в матче НБА

Дабл-дабл Вембаньямы с 40 очками принес "Сан-Антонио" победу над "Лейкерс" в НБА

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. "Сан-Антонио Сперс" одержал победу над "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой гостей со счетом 136:108 (47:30, 37:25, 31:26, 21:27). Самым результативным по итогам матча стал форвард "Сан-Антонио" Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 12 подборов. У "Лейкерс" больше всех очков набрали Люк Кеннард и Дрю Тимми - по 14.
НБА
11 февраля 2026 • начало в 06:30
Завершен
Лейкерс
108 : 136
Сан-Антонио
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Сан-Антонио" (37 побед, 16 поражений) идет вторым в таблице Западной конференции, где "Лейкерс" (32 победы, 20 поражений) занимают пятое место.
Результаты других матчей:
"Нью-Йорк Никс" - "Индиана Пэйсерс" - 134:137 (в овертайме, 33:32, 36:31, 24:31, 31:30, 10:13);
"Хьюстон Рокетс" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 102:95 (27:26, 24:26, 27:20, 24:23);
"Финикс Санз" - "Даллас Маверикс" - 120:111 (36:16, 29:32, 31:27, 24:36).
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Игроки "Шарлотт" и "Детройта" устроили массовую потасовку в матче НБА
10 февраля, 09:09
 
