Садреев стал чемпионом России в прыжках на лыжах с нормального трамплина
Садреев стал чемпионом России в прыжках на лыжах с нормального трамплина - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Садреев стал чемпионом России в прыжках на лыжах с нормального трамплина
Серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года в соревнованиях среди смешанных команд Данил Садреев занял первое место на чемпионате России по прыжкам на... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T16:39:00+03:00
2026-02-11T16:39:00+03:00
2026-02-11T16:40:00+03:00
Садреев стал чемпионом России в прыжках на лыжах с нормального трамплина
