Садреев стал чемпионом России в прыжках на лыжах с нормального трамплина
16:39 11.02.2026 (обновлено: 16:40 11.02.2026)
Садреев стал чемпионом России в прыжках на лыжах с нормального трамплина
2026
спорт, данил садреев, михаил назаров (прыжки на лыжах с трамплина), прыжки на лыжах с трамплина
Спорт, Данил Садреев, Михаил Назаров (прыжки на лыжах с трамплина), Прыжки на лыжах с трамплина
Садреев стал чемпионом России в прыжках на лыжах с нормального трамплина

Садреев занял первое место на ЧР по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле

© официальный сайт журнала "Лыжный спорт"Данил Садреев
Данил Садреев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© официальный сайт журнала "Лыжный спорт"
Данил Садреев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года в соревнованиях среди смешанных команд Данил Садреев занял первое место на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле.
По итогам двух раундов Садреев набрал 267,8 балла. Вторым стал Евгений Климов (256,4), третьим - Михаил Назаров (234,0).
Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина продлится до 15 февраля.
Александра Кустова - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Кустова стала чемпионкой России в прыжках на лыжах с нормального трамплина
СпортДанил СадреевМихаил Назаров (прыжки на лыжах с трамплина)Прыжки на лыжах с трамплина
 
