Панарин рассказал, хотели бы зарубежные хоккеисты видеть россиян на ОИ
Хоккей
Хоккей
 
11:30 11.02.2026
Панарин рассказал, хотели бы зарубежные хоккеисты видеть россиян на ОИ
Панарин рассказал, хотели бы зарубежные хоккеисты видеть россиян на ОИ - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Панарин рассказал, хотели бы зарубежные хоккеисты видеть россиян на ОИ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин заявил, что абсолютное большинство ведущих хоккеистов мира хотели бы... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Панарин рассказал, хотели бы зарубежные хоккеисты видеть россиян на ОИ

Панарин: 98% хоккеистов хотели бы видеть Россию на Олимпиаде

© Фото : x.com/nyrangersХоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : x.com/nyrangers
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин заявил, что абсолютное большинство ведущих хоккеистов мира хотели бы видеть Россию на Олимпиаде.
"Конечно, я всё понимаю, но это очень печально для спортсменов, которые занимаются этим видом спорта всю жизнь и мечтают об этом. Для нас это тоже очень печально, но мы не можем это контролировать. Надеюсь, люди это поймут. Когда разговариваю с другими парнями, которые собираются играть на Олимпийских играх, то они хотят, чтобы Россия там была. Я думаю, что 98% игроков хотели бы сыграть против нас и не думают ни о чем другом, кроме хоккея", - цитирует Панарина New York Post.
Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до хоккейных турниров Олимпиады. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля.
Панарину 34 года. Панарин 4 февраля в результате обмена перешел из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес" и заключил контракт с "Кингз" до 2028 года с зарплатой 11 млн долларов за сезон. До перехода в "Рейнджерс" в 2019 году он выступал в НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 результативных передач) в 804 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Дегтярев надеется на допуск хоккеистов в 2027 году
10 февраля, 21:48
 
