Панарин рассказал, хотели бы зарубежные хоккеисты видеть россиян на ОИ

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин заявил, что абсолютное большинство ведущих хоккеистов мира хотели бы видеть Россию на Олимпиаде.
"Конечно, я всё понимаю, но это очень печально для спортсменов, которые занимаются этим видом спорта всю жизнь и мечтают об этом. Для нас это тоже очень печально, но мы не можем это контролировать. Надеюсь, люди это поймут. Когда разговариваю с другими парнями, которые собираются играть на Олимпийских играх, то они хотят, чтобы Россия там была. Я думаю, что 98% игроков хотели бы сыграть против нас и не думают ни о чем другом, кроме хоккея", - цитирует Панарина New York Post.
Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до хоккейных турниров Олимпиады. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля.
Панарину 34 года. Панарин 4 февраля в результате обмена перешел из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес" и заключил контракт с "Кингз" до 2028 года с зарплатой 11 млн долларов за сезон. До перехода в "Рейнджерс" в 2019 году он выступал в НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 результативных передач) в 804 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
