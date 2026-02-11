Норвежские лыжницы "недохимичили" на Олимпиаде, заявил Васильев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев сказал РИА Новости, что норвежские лыжницы "недохимичили" на Олимпиаде в Италии, поэтому и не доминируют во время гонок.