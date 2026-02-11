Рейтинг@Mail.ru
Норрис показал лучшее время в первый день тестовых заездов в Бахрейне - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
19:36 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/norris-2073754346.html
Норрис показал лучшее время в первый день тестовых заездов в Бахрейне
Норрис показал лучшее время в первый день тестовых заездов в Бахрейне - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Норрис показал лучшее время в первый день тестовых заездов в Бахрейне
Действующий чемпион мира британец Ландо Норрис, выступающий за команду "Формулы-1" "Макларен", продемонстрировал лучшее время в первый день предсезонных тестов... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T19:36:00+03:00
2026-02-11T19:36:00+03:00
формула-1
авто
макс ферстаппен
шарль леклер
ландо норрис
хаас
феррари
макларен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/11/1558651116_0:26:512:314_1920x0_80_0_0_8f4d6fd0bc8698e2447d5968e58486a3.png
https://ria.ru/20260210/formula-2073352263.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/11/1558651116_0:0:512:384_1920x0_80_0_0_1fc412b0df4df428d1671201cd1dcce1.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
авто, макс ферстаппен, шарль леклер, ландо норрис, хаас, феррари, макларен
Формула-1, Авто, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Ландо Норрис, Хаас, Феррари, Макларен
Норрис показал лучшее время в первый день тестовых заездов в Бахрейне

Пилот "Макларена" Норрис показал лучшее время в день тестовых заездов в Бахрейне

© ФотоЛандо Норрис
Ландо Норрис - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото
Ландо Норрис. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Действующий чемпион мира британец Ландо Норрис, выступающий за команду "Формулы-1" "Макларен", продемонстрировал лучшее время в первый день предсезонных тестов в Бахрейне.
Время британца за один круг - 1 минута 34,669 секунды. Вторым стал четырехкратный чемпион "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен (+0,129), третьим - монегаск Шарль Леклер (+0,521) из "Феррари".
Ферстаппен проехал 135 кругов, став лидером первого дня заездов по этому показателю. Далее за ним следуют француз Эстебан Окон из "Хаас" (114) и Леклер (78). Среди команд по количеству кругов первое место занял "Уильямс" (145).
Предсезонные тесты в Бахрейне завершатся 13 февраля. Новый сезон "Формулы-1" стартует в Австралии, первый этап пройдет 6-8 марта.
Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо на Гран-при Австрии Формулы-1 - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Астон Мартин" представил ливрею болида на новый сезон "Формулы-1"
10 февраля, 06:37
 
Формула-1АвтоМакс ФерстаппенШарль ЛеклерЛандо НоррисХаасФеррариМакларен
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала