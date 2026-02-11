https://ria.ru/20260211/norris-2073754346.html
Норрис показал лучшее время в первый день тестовых заездов в Бахрейне
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Действующий чемпион мира британец Ландо Норрис, выступающий за команду "Формулы-1" "Макларен", продемонстрировал лучшее время в первый день предсезонных тестов в Бахрейне.
Время британца за один круг - 1 минута 34,669 секунды. Вторым стал четырехкратный чемпион "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен (+0,129), третьим - монегаск Шарль Леклер (+0,521) из "Феррари".
Ферстаппен проехал 135 кругов, став лидером первого дня заездов по этому показателю. Далее за ним следуют француз Эстебан Окон из "Хаас" (114) и Леклер (78). Среди команд по количеству кругов первое место занял "Уильямс" (145).
Предсезонные тесты в Бахрейне завершатся 13 февраля. Новый сезон "Формулы-1" стартует в Австралии, первый этап пройдет 6-8 марта.