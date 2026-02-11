Дегтярев назвал главу Международной федерации хоккея редким негодяем

«

"Самая тяжелая - федерация хоккея. Связано это с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф, негодяй редкий. Потому что место России в Милане получила сборная Франции. С точки зрения конфликта интересов - это просто дичь. То есть президент IIHF француз Тардиф не ставит на голосование наш вопрос, отбивается от России, чтобы его родная Франция зашла как команда. Это дичь. Но, думаю, мы где-то через годик тоже восстановимся. По нашему плану будем судиться, долбать их в пух и прах", - заявил Дегтярёв в эфире передачи "Центральный Канал" на платформе VK Видео.