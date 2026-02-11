Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев назвал главу Международной федерации хоккея редким негодяем
Хоккей
 
12:25 11.02.2026
Дегтярев назвал главу Международной федерации хоккея редким негодяем
Дегтярев назвал главу Международной федерации хоккея редким негодяем
Министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал редким негодяем президента Международной федерации хоккея (IIHF) француза Люка Тардифа.
В январе совет IIHF оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских сборных. Позднее Дегтярёв сообщил, что Федерация хоккея России (ФХР) при поддержке Олимпийского комитета России (ОКР) обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение совета IIHF о недопуске на соревнования молодежных команд России.
«
"Самая тяжелая - федерация хоккея. Связано это с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф, негодяй редкий. Потому что место России в Милане получила сборная Франции. С точки зрения конфликта интересов - это просто дичь. То есть президент IIHF француз Тардиф не ставит на голосование наш вопрос, отбивается от России, чтобы его родная Франция зашла как команда. Это дичь. Но, думаю, мы где-то через годик тоже восстановимся. По нашему плану будем судиться, долбать их в пух и прах", - заявил Дегтярёв в эфире передачи "Центральный Канал" на платформе VK Видео.
Дегтярев рассказал, когда МОК может рассмотреть восстановление ОКР
