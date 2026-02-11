https://ria.ru/20260211/minsport-2073599436.html
Федерациям выделят 12 миллиардов рублей на мероприятия в 2026 году - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Российский спортивный фонд на конкурсной основе направит спортивным федерациям 12 млрд рублей в качестве дополнительной финансовой поддержки для организации... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Федерациям выделят 12 миллиардов рублей на мероприятия в 2026 году
Спортивным федерациям выделят 12 млрд руб на проведение мероприятий в 2026 году
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский спортивный фонд на конкурсной основе направит спортивным федерациям 12 млрд рублей в качестве дополнительной финансовой поддержки для организации мероприятий, включенных в Единый календарный план (ЕКП), сообщил министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
Средства будут распределяться по результатам конкурсного отбора получателей дополнительной финансовой поддержки на 2026 год. В рамках плана также предусмотрено выделение 3 млрд рублей на поддержку мероприятий, включенных в ЕКП, от заявителей, не являющихся общероссийскими федерациями.
Как отметил министр, 4 млрд рублей будут выделены на поддержку международных программ для ОКР
, Паралимпийского комитета России (ПКР)
, Сурдлимпийского комитета России (СКР) и Специальной Олимпиады.
Подчеркивается, что в 2025 году министерство России
направило спортивным федерациям 430 млн рублей.
Российский спортивный фонд был создан по поручению президента РФ Владимира Путина в целях дополнительной финансовой поддержки физической культуры и спорта. Приоритет фонда - развитие массового, студенческого, адаптивного и детско-юношеского спорта, международного сотрудничества и создание отечественной спортивной продукции.