Рейтинг@Mail.ru
Федерациям выделят 12 миллиардов рублей на мероприятия в 2026 году - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 11.02.2026 (обновлено: 11:38 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/minsport-2073599436.html
Федерациям выделят 12 миллиардов рублей на мероприятия в 2026 году
Федерациям выделят 12 миллиардов рублей на мероприятия в 2026 году - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Федерациям выделят 12 миллиардов рублей на мероприятия в 2026 году
Российский спортивный фонд на конкурсной основе направит спортивным федерациям 12 млрд рублей в качестве дополнительной финансовой поддержки для организации... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T11:04:00+03:00
2026-02-11T11:38:00+03:00
спорт
михаил дегтярев
россия
олимпийский комитет россии (окр)
паралимпийский комитет россии (пкр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564189788_0:75:2754:1624_1920x0_80_0_0_2dc7a1052c55c7b15735de38ba2b9dc1.jpg
https://ria.ru/20260211/degtyarev-2073598852.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564189788_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_da1b94571db4713b25c91ae7aade84d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, михаил дегтярев, россия, олимпийский комитет россии (окр), паралимпийский комитет россии (пкр)
Спорт, Михаил Дегтярев, Россия, Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийский комитет России (ПКР)
Федерациям выделят 12 миллиардов рублей на мероприятия в 2026 году

Спортивным федерациям выделят 12 млрд руб на проведение мероприятий в 2026 году

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМинспорт РФ
Минспорт РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Минспорт РФ . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский спортивный фонд на конкурсной основе направит спортивным федерациям 12 млрд рублей в качестве дополнительной финансовой поддержки для организации мероприятий, включенных в Единый календарный план (ЕКП), сообщил министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
Средства будут распределяться по результатам конкурсного отбора получателей дополнительной финансовой поддержки на 2026 год. В рамках плана также предусмотрено выделение 3 млрд рублей на поддержку мероприятий, включенных в ЕКП, от заявителей, не являющихся общероссийскими федерациями.
Как отметил министр, 4 млрд рублей будут выделены на поддержку международных программ для ОКР, Паралимпийского комитета России (ПКР), Сурдлимпийского комитета России (СКР) и Специальной Олимпиады.
Подчеркивается, что в 2025 году министерство России направило спортивным федерациям 430 млн рублей.
Российский спортивный фонд был создан по поручению президента РФ Владимира Путина в целях дополнительной финансовой поддержки физической культуры и спорта. Приоритет фонда - развитие массового, студенческого, адаптивного и детско-юношеского спорта, международного сотрудничества и создание отечественной спортивной продукции.
Олимпийский комитет России - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Дегтярев рассказал, когда МОК может рассмотреть восстановление ОКР
Вчера, 11:01
 
СпортМихаил ДегтяревРоссияОлимпийский комитет России (ОКР)Паралимпийский комитет России (ПКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала