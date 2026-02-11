Федерациям выделят 12 миллиардов рублей на мероприятия в 2026 году

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский спортивный фонд на конкурсной основе направит спортивным федерациям 12 млрд рублей в качестве дополнительной финансовой поддержки для организации мероприятий, включенных в Единый календарный план (ЕКП), сообщил министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Средства будут распределяться по результатам конкурсного отбора получателей дополнительной финансовой поддержки на 2026 год. В рамках плана также предусмотрено выделение 3 млрд рублей на поддержку мероприятий, включенных в ЕКП, от заявителей, не являющихся общероссийскими федерациями.

Подчеркивается, что в 2025 году министерство России направило спортивным федерациям 430 млн рублей.