Малинина еще могут опередить другие фигуристы, допускает Тарасова

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Американца Илью Малинина, лидирующего на Олимпийских играх в Италии после короткой программы, еще могут опередить другие уникальные фигуристы, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.