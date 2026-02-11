Малинина еще могут опередить другие фигуристы, допускает Тарасова

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Американца Илью Малинина, лидирующего на Олимпийских играх в Италии после короткой программы, еще могут опередить другие уникальные фигуристы, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Во вторник фигуристы представили короткие программы на Олимпиаде. Американец Малинин стал лидером, получив 108,16 балла. На втором месте идет японец Юма Кагияма (103,07), на третьем - француз Адам Сяо Хим Фа (102,55). Россиянин Петр Гуменник набрал 86,72 балла и занял 12-ю позицию.
«
"Это были потрясающие соревнования. Мальчики катали просто уникальные короткие программы. Малинина еще могут обогнать. Мальчики уникальные. Конечно, многие отмечают Сяо Хим Фа. А кого еще? Кагияма тоже симпатичный парень. Уровень мастерства у него очень большой, как и у нашего Пети", - сказала Тарасова.
Произвольные программы фигуристы представят 13 февраля. Гуменник выйдет на лед под 13-м номером. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.