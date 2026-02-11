Рейтинг@Mail.ru
Малинина еще могут опередить другие фигуристы, допускает Тарасова - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
13:30 11.02.2026 (обновлено: 15:33 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/malinin-2073641263.html
Малинина еще могут опередить другие фигуристы, допускает Тарасова
Малинина еще могут опередить другие фигуристы, допускает Тарасова - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Малинина еще могут опередить другие фигуристы, допускает Тарасова
Американца Илью Малинина, лидирующего на Олимпийских играх в Италии после короткой программы, еще могут опередить другие уникальные фигуристы, заявила РИА... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T13:30:00+03:00
2026-02-11T15:33:00+03:00
италия
илья малинин
татьяна тарасова
юма кагияма
зимние олимпийские игры 2026
фигурное катание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073671295_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_e8e948d7223c6cc706fda593d7a1385b.jpg
https://ria.ru/20260211/bestemyanova-2073612716.html
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073671295_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16ffa18ac80d5286af72e259d52c8d29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
италия, илья малинин, татьяна тарасова, юма кагияма, зимние олимпийские игры 2026
Италия, Илья Малинин, Татьяна Тарасова, Юма Кагияма, Зимние Олимпийские игры 2026, Фигурное катание
Малинина еще могут опередить другие фигуристы, допускает Тарасова

Тарасова: Малинина еще могут обогнать другие уникальные фигуристы

© РИА Новости / Санто Стефано | Перейти в медиабанкИлья Малинин
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Американца Илью Малинина, лидирующего на Олимпийских играх в Италии после короткой программы, еще могут опередить другие уникальные фигуристы, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Во вторник фигуристы представили короткие программы на Олимпиаде. Американец Малинин стал лидером, получив 108,16 балла. На втором месте идет японец Юма Кагияма (103,07), на третьем - француз Адам Сяо Хим Фа (102,55). Россиянин Петр Гуменник набрал 86,72 балла и занял 12-ю позицию.
«
"Это были потрясающие соревнования. Мальчики катали просто уникальные короткие программы. Малинина еще могут обогнать. Мальчики уникальные. Конечно, многие отмечают Сяо Хим Фа. А кого еще? Кагияма тоже симпатичный парень. Уровень мастерства у него очень большой, как и у нашего Пети", - сказала Тарасова.
Произвольные программы фигуристы представят 13 февраля. Гуменник выйдет на лед под 13-м номером. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Наталья Бестемьянова - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Бестемьянова назвала лучшего по компонентам фигуриста на Олимпиаде
Вчера, 11:58
 
Фигурное катаниеИталияИлья МалининТатьяна ТарасоваЮма КагиямаЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала