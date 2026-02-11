Рейтинг@Mail.ru
Бывшая девушка норвежского биатлониста отказалась прощать измену - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
13:47 11.02.2026 (обновлено: 14:10 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/legreyd-2073643956.html
Бывшая девушка норвежского биатлониста отказалась прощать измену
Бывшая девушка норвежского биатлониста отказалась прощать измену - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Бывшая девушка норвежского биатлониста отказалась прощать измену
Бывшая девушка норвежского биатлониста Стурлы Легрейда отказалась прощать измену спортсмена, несмотря на его публичные извинения после завоевания бронзовой... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T13:47:00+03:00
2026-02-11T14:10:00+03:00
биатлон
стурла легрейд
йоханнес бё
тереза йохауг
спорт
вокруг спорта
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777948140_0:0:2564:1443_1920x0_80_0_0_a286f21150c2963063757e790fd1c9a3.jpg
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072929217.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777948140_137:0:2398:1696_1920x0_80_0_0_3b8802f3d02139486df3ba07129d6860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
стурла легрейд, йоханнес бё, тереза йохауг, спорт, вокруг спорта, зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры
Биатлон, Стурла Легрейд, Йоханнес Бё, Тереза Йохауг, Спорт, Вокруг спорта, Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры
Бывшая девушка норвежского биатлониста отказалась прощать измену

Бывшая девушка норвежского биатлониста Легрейда отказалась прощать измену

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтурла Легрейд
Стурла Легрейд - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Стурла Легрейд. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Бывшая девушка норвежского биатлониста Стурлы Легрейда отказалась прощать измену спортсмена, несмотря на его публичные извинения после завоевания бронзовой медали на Олимпиаде в Италии.
Во вторник Легрейд занял третье место в индивидуальной гонке. После церемонии награждения норвежец в интервью NRK рассказал, что изменил своей девушке и сожалеет об этом. Спортсмен также заявил, что девушка, которой он изменил, является любовью всей его жизни, и добавил, что для него в прошедшую неделю спорт отошел на второй план. Позднее олимпийские чемпионы Йоханнес Бё и Тереза Йохауг раскритиковали соотечественника за неуместное заявление.
«
"Простить трудно. Даже после признания в любви на глазах у всего мира. Я не выбирала оказаться в этой ситуации, и мне больно через это проходить. Мы поддерживали контакт, и он знает мое мнение по этому поводу. Тем не менее, спасибо моей семье и друзьям, которые поддерживают меня в это время. А также всем другим, кто думал обо мне и сопереживал, не зная, кто я такая", - цитирует VG девушку, которая пожелала остаться анонимной.
Легрейду 28 лет. Бронза на Играх в Италии стала для него первой индивидуальной наградой Олимпиады. Ранее он завоевывал золотую медаль в эстафете на пекинской Олимпиаде 2022 года, также он является семикратным чемпионом мира.
Ребекка Пасслер - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Провалившая допинг-тест биатлонистка попросила допустить ее до Олимпиады
7 февраля, 19:45
 
БиатлонСтурла ЛегрейдЙоханнес БёТереза ЙохаугСпортВокруг спортаЗимние Олимпийские игры 2026Олимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала