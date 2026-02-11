Бывшая девушка норвежского биатлониста отказалась прощать измену

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Бывшая девушка норвежского биатлониста Стурлы Легрейда отказалась прощать измену спортсмена, несмотря на его публичные извинения после завоевания бронзовой медали на Олимпиаде в Италии.
Во вторник Легрейд занял третье место в индивидуальной гонке. После церемонии награждения норвежец в интервью NRK рассказал, что изменил своей девушке и сожалеет об этом. Спортсмен также заявил, что девушка, которой он изменил, является любовью всей его жизни, и добавил, что для него в прошедшую неделю спорт отошел на второй план. Позднее олимпийские чемпионы Йоханнес Бё и Тереза Йохауг раскритиковали соотечественника за неуместное заявление.
«
"Простить трудно. Даже после признания в любви на глазах у всего мира. Я не выбирала оказаться в этой ситуации, и мне больно через это проходить. Мы поддерживали контакт, и он знает мое мнение по этому поводу. Тем не менее, спасибо моей семье и друзьям, которые поддерживают меня в это время. А также всем другим, кто думал обо мне и сопереживал, не зная, кто я такая", - цитирует VG девушку, которая пожелала остаться анонимной.
Легрейду 28 лет. Бронза на Играх в Италии стала для него первой индивидуальной наградой Олимпиады. Ранее он завоевывал золотую медаль в эстафете на пекинской Олимпиаде 2022 года, также он является семикратным чемпионом мира.