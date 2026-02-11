Рейтинг@Mail.ru
Кустова стала чемпионкой России в прыжках на лыжах с нормального трамплина
14:37 11.02.2026 (обновлено: 14:51 11.02.2026)
Кустова стала чемпионкой России в прыжках на лыжах с нормального трамплина
Александра Кустова стала победительницей чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026
Кустова стала чемпионкой России в прыжках на лыжах с нормального трамплина

Александра Кустова . Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Александра Кустова стала победительницей чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле.
Кустова на нормальном трамплине победила с результатом 207,8 очка. Второй стала Ксения Каблукова (205,0 очка), замкнула тройку лучших Ирма Махиня (200,3).
Позднее в среду в Нижнем Тагиле пройдут мужские соревнования на нормальном трамплине.
Данил Садреев - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Два российских прыгуна на лыжах с трамплина получили нейтральный статус
22 декабря 2025, 20:51
 
