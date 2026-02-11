https://ria.ru/20260211/kustova-2073656518.html
Кустова стала чемпионкой России в прыжках на лыжах с нормального трамплина
Кустова стала чемпионкой России в прыжках на лыжах с нормального трамплина
Александра Кустова стала победительницей чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Кустова стала чемпионкой России в прыжках на лыжах с нормального трамплина
