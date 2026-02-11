Рейтинг@Mail.ru
Зимний кубок РПЛ показал открытость России миру, заявило Россотрудничество
Футбол
 
10:49 11.02.2026
Зимний кубок РПЛ показал открытость России миру, заявило Россотрудничество
Зимний кубок РПЛ показал открытость России миру, заявило Россотрудничество - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Зимний кубок РПЛ показал открытость России миру, заявило Россотрудничество
Зимний кубок РПЛ по футболу в ОАЭ является примером того, как спорт становится действенным инструментом народной дипломатии и показывает открытость российского... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
футбол
оаэ
игорь чайка
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
российская премьер-лига (рпл)
оаэ
оаэ, игорь чайка, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, ОАЭ, Игорь Чайка, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Российская премьер-лига (РПЛ)
Зимний кубок РПЛ показал открытость России миру, заявило Россотрудничество

Чайка: Зимний кубок РПЛ в ОАЭ показал открытость спорта России миру

Футбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Футбольный мяч. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 11 фев - РИА Новости. Зимний кубок РПЛ по футболу в ОАЭ является примером того, как спорт становится действенным инструментом народной дипломатии и показывает открытость российского спорта, заявил заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка.
В Абу-Даби завершились игры Зимнего Кубка РПЛ по футболу. Московское "Динамо" победило "Краснодар" в заключительной игре. Победителем турнира стал московский ЦСКА. Турнир прошел при поддержке Россотрудничества и его представителя в ОАЭ Александра Башкина.
"Зимний кубок РПЛ в ОАЭ - яркий пример того, как спорт становится действенным инструментом народной дипломатии. Россотрудничество видит в спортивном сотрудничестве серьёзный потенциал для укрепления гуманитарных связей между странами, особенно в работе с молодёжью", - говорится в комментарии замглавы Россотрудничества, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Спорт - универсальный язык общения не только с иностранцами, но и с нашими соотечественниками. Уверен, родные нам люди хотят не терять, а наоборот усилить связь с Родиной. В последнее время, несмотря на "культуру отмены", мы отмечаем растущий интерес к российскому футболу за рубежом. Именно такие мероприятия, как Зимний кубок РПЛ в ОАЭ, демонстрируют открытость российского спорта всему миру", - отметил Чайка.
По его словам, Россотрудничество намерено проводить работу по укреплению спортивных гуманитарных связей, распространяя данный опыт на взаимодействие с другими зарубежными странами.
Футбол ОАЭ Игорь Чайка Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
