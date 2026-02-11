Зимний кубок РПЛ показал открытость России миру, заявило Россотрудничество

АБУ-ДАБИ, 11 фев - РИА Новости. Зимний кубок РПЛ по футболу в ОАЭ является примером того, как спорт становится действенным инструментом народной дипломатии и показывает открытость российского спорта, заявил заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка.

В Абу-Даби завершились игры Зимнего Кубка РПЛ по футболу. Московское "Динамо" победило "Краснодар" в заключительной игре. Победителем турнира стал московский ЦСКА. Турнир прошел при поддержке Россотрудничества и его представителя в ОАЭ Александра Башкина.

"Зимний кубок РПЛ в ОАЭ - яркий пример того, как спорт становится действенным инструментом народной дипломатии. Россотрудничество видит в спортивном сотрудничестве серьёзный потенциал для укрепления гуманитарных связей между странами, особенно в работе с молодёжью", - говорится в комментарии замглавы Россотрудничества, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Спорт - универсальный язык общения не только с иностранцами, но и с нашими соотечественниками. Уверен, родные нам люди хотят не терять, а наоборот усилить связь с Родиной. В последнее время, несмотря на "культуру отмены", мы отмечаем растущий интерес к российскому футболу за рубежом. Именно такие мероприятия, как Зимний кубок РПЛ ОАЭ , демонстрируют открытость российского спорта всему миру", - отметил Чайка