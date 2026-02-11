https://ria.ru/20260211/krasnodar-2073711081.html
Нападающий "Нижнего Новгорода" перешел в "Краснодар"
"Краснодар" приобрел у "Нижнего Новгорода" уругвайского нападающего Хуана Боселли, сообщается в Telegram-каналах футбольных клубов. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
