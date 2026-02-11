Рейтинг@Mail.ru
Нападающий "Нижнего Новгорода" перешел в "Краснодар" - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
17:15 11.02.2026 (обновлено: 17:20 11.02.2026)
Нападающий "Нижнего Новгорода" перешел в "Краснодар"
Нападающий "Нижнего Новгорода" перешел в "Краснодар"
"Краснодар" приобрел у "Нижнего Новгорода" уругвайского нападающего Хуана Боселли, сообщается в Telegram-каналах футбольных клубов. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
спорт, хуан боселли, нижний новгород, краснодар, трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Хуан Боселли, Нижний Новгород, Краснодар, Трансферы в РПЛ, Российская премьер-лига (РПЛ)
Нападающий "Нижнего Новгорода" перешел в "Краснодар"

"Краснодар" подписал контракт с нападающим Боселли

© Фото : Пресс-служба "НН" (Александр Вдовин)Футболист "Нижнего Новгорода" Хуан Мануэль Боселли
Футболист Нижнего Новгорода Хуан Мануэль Боселли - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Пресс-служба "НН" (Александр Вдовин)
Футболист "Нижнего Новгорода" Хуан Мануэль Боселли. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. "Краснодар" приобрел у "Нижнего Новгорода" уругвайского нападающего Хуана Боселли, сообщается в Telegram-каналах футбольных клубов.
Соглашение с Боселли рассчитано до июня 2028 года.
Боселли 26 лет, он выступал за "Нижний Новгород" с сентября 2023 года. В сезоне-2025/26 принял участие в 20 матчах в различных турнирах, забив 10 мячей. На его счету 7 из 12 голов команды в чемпионате России, что составляет 58%. Это самый высокий показатель в лиге в процентном соотношении.
ФутболСпортХуан БоселлиНижний НовгородКраснодарТрансферы в РПЛРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
