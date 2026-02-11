https://ria.ru/20260211/kolesnikov-2073762089.html
Перспективный фигурист ушел от Соколовской к Тутберидзе
Призер Финала Гран-при России среди юниоров фигурист Николай Колесников сообщил РИА Новости, что находится на просмотре в группе Этери Тутберидзе. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
