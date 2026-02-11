Рейтинг@Mail.ru
Перспективный фигурист ушел от Соколовской к Тутберидзе
Фигурное катание
 
20:23 11.02.2026
Перспективный фигурист ушел от Соколовской к Тутберидзе
Перспективный фигурист ушел от Соколовской к Тутберидзе - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Перспективный фигурист ушел от Соколовской к Тутберидзе
Призер Финала Гран-при России среди юниоров фигурист Николай Колесников сообщил РИА Новости, что находится на просмотре в группе Этери Тутберидзе. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
фигурное катание
светлана соколовская
этери тутберидзе
николай колесников
спорт
светлана соколовская, этери тутберидзе, николай колесников, спорт
Фигурное катание, Светлана Соколовская, Этери Тутберидзе, Николай Колесников, Спорт
Перспективный фигурист ушел от Соколовской к Тутберидзе

Фигурист Колесников ушел от Соколовской и находится на просмотре у Тутберидзе

Николай Колесников
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости, Влад Жуков. Призер Финала Гран-при России среди юниоров фигурист Николай Колесников сообщил РИА Новости, что находится на просмотре в группе Этери Тутберидзе.
Ранее спортсмен тренировался у Светланы Соколовской.
«
"Я ушел из группы Светланы Владимировны, - сказал Колесников. - В данный момент нахожусь на просмотре в группе Этери Георгиевны".
Колесникову 16 лет, он является одним из самых перспективных фигуристов-одиночников России. До перехода к Соколовской спортсмен уже работал под руководством Тутберидзе.
Фигурное катание
 
