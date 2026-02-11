Итальянский бегун назвал россиян очень сильными соперниками

МИЛАН, 11 фев – РИА Новости. Итальянский бегун Альберто Кова, олимпийский чемпион 1984 года на дистанции 10 километров, заявил РИА Новости, что российские атлеты будут очень сильными соперниками, когда сборную России вернут на международные соревнования.

Кортина-д'Ампеццо. "Когда какие-то спортсмены отсутствуют на Олимпийских играх, это всегда ощущается. В целом, для спортсмена длительный перерыв в таких важных соревнованиях, безусловно, немного снижает тот дух, азарт и стремление к результатам, которые являются нормой для атлетов. Я считаю, что если ваши спортсмены готовятся и тренируются и когда они смогут вернуться, они всё еще смогут быть очень сильной командой", - заявил Кова на полях зимней Олимпиады-2026 в Милане

По словам итальянского чемпиона, дух спорта заключается в том, что для совершенствования нужно стремиться к вершине, а достижение вершины также означает следование за лучшими в своем виде спорта.