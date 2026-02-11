Рейтинг@Mail.ru
Халили выиграла спринт на этапе Кубка Содружества по биатлону
Биатлон
 
14:41 11.02.2026
Халили выиграла спринт на этапе Кубка Содружества по биатлону
Халили выиграла спринт на этапе Кубка Содружества по биатлону
Россиянка Анастасия Халили стала победительницей спринта на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Сочи. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россиянка Анастасия Халили стала победительницей спринта на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Сочи.
На дистанции 7,5 км она показала результат 21 минута 53 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второй стала Кристина Резцова (отставание - 10,9 секунды; без промахов), третьей - Наталия Шевченко (+47; два промаха).
Ранее в среду муж Анастасии Халили Карим Халили стал победителем 10-километрового спринта в рамках этапа.
Этап в Сочи завершится 15 февраля. В четверг состоятся мужская и женская гонки преследования.
Симон Фуркад - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Фуркад жалеет, что часть россиян будет отсутствовать на Олимпиаде
3 февраля, 21:58
 
