Халили выиграла спринт на этапе Кубка Содружества по биатлону
Халили выиграла спринт на этапе Кубка Содружества по биатлону
Россиянка Анастасия Халили стала победительницей спринта на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Сочи. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T14:41:00+03:00
2026-02-11T14:52:00+03:00
биатлон
спорт
анастасия халили
наталья шевченко
кристина резцова
карим халили
Халили выиграла спринт на этапе Кубка Содружества по биатлону
