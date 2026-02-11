Халили выиграл спринт на этапе Кубка Содружества

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россиянин Карим Халили стал победителем спринта на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в селе Эстосадок (Краснодарский край).

На дистанции 10 км он показал результат 24 минуты 30 секунд, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Вторым стал Кирилл Бажин (отставание - 13,4 секунды; без промахов), третьим - Роман Сурнев (+23,3; без промахов).