Халили выиграл спринт на этапе Кубка Содружества - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Биатлон
 
12:11 11.02.2026
Халили выиграл спринт на этапе Кубка Содружества
Халили выиграл спринт на этапе Кубка Содружества
Россиянин Карим Халили стал победителем спринта на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в селе Эстосадок (Краснодарский край).
биатлон
спорт
краснодарский край
карим халили
краснодарский край
спорт, краснодарский край, карим халили
Биатлон, Спорт, Краснодарский край, Карим Халили
Халили выиграл спринт на этапе Кубка Содружества

Халили выиграл спринт на пятом этапе Кубка Содружества

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россиянин Карим Халили стал победителем спринта на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в селе Эстосадок (Краснодарский край).
На дистанции 10 км он показал результат 24 минуты 30 секунд, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Вторым стал Кирилл Бажин (отставание - 13,4 секунды; без промахов), третьим - Роман Сурнев (+23,3; без промахов).
Позднее в среду состоится женский спринт на 7,5 км.
Фуркад жалеет, что часть россиян будет отсутствовать на Олимпиаде
3 февраля, 21:58
 
Биатлон
 
