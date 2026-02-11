Рейтинг@Mail.ru
Гуменник выступит на Олимпиаде под 13-м номером в пятницу 13-го
Фигурное катание
 
11:26 11.02.2026
Гуменник выступит на Олимпиаде под 13-м номером в пятницу 13-го
Гуменник выступит на Олимпиаде под 13-м номером в пятницу 13-го
Российский фигурист Петр Гуменник выйдет на лед под 13-м стартовым номером в произвольной программе на Олимпиаде-2026, следует из стартового протокола... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
фигурное катание
спорт
италия
милан
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
линдси вонн
италия
милан
спорт, италия, милан, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник, линдси вонн
Фигурное катание, Спорт, Италия, Милан, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник, Линдси Вонн
Гуменник выступит на Олимпиаде под 13-м номером в пятницу 13-го

Гуменник выступит в произвольной программе под 13-м номером в пятницу 13-го

© РИА Новости / Санто Стефано | Перейти в медиабанкОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник выйдет на лед под 13-м стартовым номером в произвольной программе на Олимпиаде-2026, следует из стартового протокола соревнований.
Фигуристы представят произвольную программу в пятницу, 13 февраля. Гуменник вошел в третью разминочную группу и выйдет на лед в 23:13 мск.
Россиянин, выступавший под первым стартовым номером, во вторник набрал 86,72 балла и занял 12-е место в короткой программе. Фигурист с помаркой исполнил каскад из четверного флипа и двойного тулупа, справился с четверным лутцем и тройным акселем. По приезде в Милан Гуменнику пришлось менять музыкальное сопровождение к короткой программе из-за проблем с авторскими правами.
Ранее на Играх в Италии олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн, выступавшая под 13-м номером, упала на 13-й секунде во время скоростного спуска. Позднее она сообщила, что ей предстоит перенести несколько операций из-за перелома большеберцовой кости. Во вторник выступавшая под 13-м номером россиянка Дарья Олесик заняла 13-е место в соревнованиях по санному спорту.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Американца судьи тащили, а Гуменника нет: наш фигурист стартовал на Играх
10 февраля, 21:53
 
Фигурное катаниеСпортИталияМиланЗимние Олимпийские игры 2026Пётр ГуменникЛиндси Вонн
 
