Гуменник выступит на Олимпиаде под 13-м номером в пятницу 13-го

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник выйдет на лед под 13-м стартовым номером в произвольной программе на Олимпиаде-2026, следует из стартового протокола соревнований.
Фигуристы представят произвольную программу в пятницу, 13 февраля. Гуменник вошел в третью разминочную группу и выйдет на лед в 23:13 мск.
Россиянин, выступавший под первым стартовым номером, во вторник набрал 86,72 балла и занял 12-е место в короткой программе. Фигурист с помаркой исполнил каскад из четверного флипа и двойного тулупа, справился с четверным лутцем и тройным акселем. По приезде в Милан Гуменнику пришлось менять музыкальное сопровождение к короткой программе из-за проблем с авторскими правами.
Ранее на Играх в Италии олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн, выступавшая под 13-м номером, упала на 13-й секунде во время скоростного спуска. Позднее она сообщила, что ей предстоит перенести несколько операций из-за перелома большеберцовой кости. Во вторник выступавшая под 13-м номером россиянка Дарья Олесик заняла 13-е место в соревнованиях по санному спорту.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.