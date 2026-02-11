https://ria.ru/20260211/gumennik-2073598108.html
"Недодали": Бестемьянова отреагировала на оценки Гуменника на Олимпиаде
"Недодали": Бестемьянова отреагировала на оценки Гуменника на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
"Недодали": Бестемьянова отреагировала на оценки Гуменника на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова сказала РИА Новости, что российскому фигуристу Петру Гуменнику недодали оценки за компоненты в... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T10:57:00+03:00
2026-02-11T10:57:00+03:00
2026-02-11T10:57:00+03:00
фигурное катание
спорт
италия
милан
наталья бестемьянова
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073529565_0:0:3316:1865_1920x0_80_0_0_e74867e6a2e3b09a3733a7a15e464cc4.jpg
https://ria.ru/20260210/gumennik-2073529705.html
италия
милан
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073529565_585:0:3316:2048_1920x0_80_0_0_d4a3994e9e5cad404249d5656f9fa547.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, милан, наталья бестемьянова, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Италия, Милан, Наталья Бестемьянова, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
"Недодали": Бестемьянова отреагировала на оценки Гуменника на Олимпиаде
Бестемьянова: все понимали, что Гуменнику придержат оценки за компоненты
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова сказала РИА Новости, что российскому фигуристу Петру Гуменнику недодали оценки за компоненты в короткой программе на Олимпиаде в Италии из-за того, что он выступал в числе первых.
Гуменник, выступавший в короткой программе на Олимпиаде под первым стартовым номером, во вторник набрал 86,72 балла. Фигурист с помаркой исполнил каскад из четверного флипа и двойного тулупа, справился с четверным лутцем и тройным акселем. По приезде в Милан Гуменнику
пришлось менять музыкальное сопровождение к короткой программе из-за проблем с авторскими правами.
"Петя - молодец! На него оказывалось колоссальное давление в последнее время, пришлось менять музыку, там внутри все тоже непросто. Очень обидно, конечно, что он не прыгнул каскад с тройным прыжком. Но я считаю, что это лучший выход из того, что произошло", - сказала Бестемьянова
.
"Очень придержали оценки за компоненты. Именно потому, что в первой разминке никогда не ставят высокие оценки за компоненты. Петя первый раз в жизни выступает на международных соревнованиях по взрослым. Его помнят с юниоров, но его не знают. Мы все понимали, что будет так. Техническая оценка - то, что накатал. А компоненты недодали, конечно", - добавила экс-фигуристка.
Произвольные программы фигуристы представят 13 февраля.