"Недодали": Бестемьянова отреагировала на оценки Гуменника на Олимпиаде

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова сказала РИА Новости, что российскому фигуристу Петру Гуменнику недодали оценки за компоненты в короткой программе на Олимпиаде в Италии из-за того, что он выступал в числе первых.

"Очень придержали оценки за компоненты. Именно потому, что в первой разминке никогда не ставят высокие оценки за компоненты. Петя первый раз в жизни выступает на международных соревнованиях по взрослым. Его помнят с юниоров, но его не знают. Мы все понимали, что будет так. Техническая оценка - то, что накатал. А компоненты недодали, конечно", - добавила экс-фигуристка.