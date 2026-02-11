Рейтинг@Mail.ru
"Недодали": Бестемьянова отреагировала на оценки Гуменника на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
10:57 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/gumennik-2073598108.html
"Недодали": Бестемьянова отреагировала на оценки Гуменника на Олимпиаде
"Недодали": Бестемьянова отреагировала на оценки Гуменника на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
"Недодали": Бестемьянова отреагировала на оценки Гуменника на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова сказала РИА Новости, что российскому фигуристу Петру Гуменнику недодали оценки за компоненты в... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T10:57:00+03:00
2026-02-11T10:57:00+03:00
фигурное катание
спорт
италия
милан
наталья бестемьянова
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073529565_0:0:3316:1865_1920x0_80_0_0_e74867e6a2e3b09a3733a7a15e464cc4.jpg
https://ria.ru/20260210/gumennik-2073529705.html
италия
милан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073529565_585:0:3316:2048_1920x0_80_0_0_d4a3994e9e5cad404249d5656f9fa547.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, милан, наталья бестемьянова, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Италия, Милан, Наталья Бестемьянова, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
"Недодали": Бестемьянова отреагировала на оценки Гуменника на Олимпиаде

Бестемьянова: все понимали, что Гуменнику придержат оценки за компоненты

© РИА Новости / Санто Стефано | Перейти в медиабанкОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова сказала РИА Новости, что российскому фигуристу Петру Гуменнику недодали оценки за компоненты в короткой программе на Олимпиаде в Италии из-за того, что он выступал в числе первых.
Гуменник, выступавший в короткой программе на Олимпиаде под первым стартовым номером, во вторник набрал 86,72 балла. Фигурист с помаркой исполнил каскад из четверного флипа и двойного тулупа, справился с четверным лутцем и тройным акселем. По приезде в Милан Гуменнику пришлось менять музыкальное сопровождение к короткой программе из-за проблем с авторскими правами.
"Петя - молодец! На него оказывалось колоссальное давление в последнее время, пришлось менять музыку, там внутри все тоже непросто. Очень обидно, конечно, что он не прыгнул каскад с тройным прыжком. Но я считаю, что это лучший выход из того, что произошло", - сказала Бестемьянова.
"Очень придержали оценки за компоненты. Именно потому, что в первой разминке никогда не ставят высокие оценки за компоненты. Петя первый раз в жизни выступает на международных соревнованиях по взрослым. Его помнят с юниоров, но его не знают. Мы все понимали, что будет так. Техническая оценка - то, что накатал. А компоненты недодали, конечно", - добавила экс-фигуристка.
Произвольные программы фигуристы представят 13 февраля.
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Американца судьи тащили, а Гуменника нет: наш фигурист стартовал на Играх
10 февраля, 21:53
 
Фигурное катаниеСпортИталияМиланНаталья БестемьяноваЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала