18:18 11.02.2026 (обновлено: 18:32 11.02.2026)
Российские футболистки узнали трех следующих соперников
Российские футболистки узнали трех следующих соперников
спорт, юрий красножан
Футбол, Спорт, Юрий Красножан
Футболистки сборной России
Футболистки сборной России. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Женская сборная России по футболу на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ проведет товарищеские матчи с командами Танзании, Ганы и Гонконга, сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС).
Россиянки сыграют со сборной Танзании 28 февраля в 20:00 мск, со сборной Ганы - 3 марта в 15:00 мск, со сборной Гонконга - 6 марта в 10:00 мск. Матчи пройдут на стадионе спортивного центра "Хамрия" в городе Шарджа. Сбор россиянок продлится до 7 марта.
«
"С удовольствием воспользуемся возможностью принять участие в международном турнире и провести три матча с интересными соперниками. Нам удалось получить записи матчей с участием Танзании, Ганы и Гонконга, сейчас занимаемся их изучением", - сообщил главный тренер женской сборной России Юрий Красножан.
Футбол
 
