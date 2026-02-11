https://ria.ru/20260211/futbolistki-2073735862.html
Российские футболистки узнали трех следующих соперников
Российские футболистки узнали трех следующих соперников - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Российские футболистки узнали трех следующих соперников
Женская сборная России по футболу на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ проведет товарищеские матчи с командами Танзании, Ганы и Гонконга, сообщает сайт... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T18:18:00+03:00
2026-02-11T18:18:00+03:00
2026-02-11T18:32:00+03:00
футбол
спорт
юрий красножан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929853611_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7c8ec1d8e3f8aea5d07328be79cecffa.jpg
https://ria.ru/20260124/futbol-2070007055.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929853611_53:0:1190:853_1920x0_80_0_0_194eda1bbf40f88b55b3625f668988c9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, юрий красножан
Футбол, Спорт, Юрий Красножан
Российские футболистки узнали трех следующих соперников
Российские футболистки сыграют в ОАЭ с командами Танзании, Ганы и Гонконга