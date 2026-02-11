Дегтярев рассказал, сколько россиян систематически занимаются спортом

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Доля граждан РФ, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 61,6% при плановом показателе 59,8%, сообщил министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Показатель роста вовлеченности трудоспособного населения в спорт составил 65,1% (плановое значение - 59,8%), среди сельских жителей - 55% (48%), людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов - 26% (25%), при этом уровень удовлетворенности граждан составил 65,2% (61,5%). Отмечается, что плановые показатели обеспечения спортивной инфраструктуры были выполнены (64%).