Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев рассказал, сколько россиян систематически занимаются спортом - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/degtyarev-2073599269.html
Дегтярев рассказал, сколько россиян систематически занимаются спортом
Дегтярев рассказал, сколько россиян систематически занимаются спортом - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Дегтярев рассказал, сколько россиян систематически занимаются спортом
Доля граждан РФ, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 61,6% при плановом показателе 59,8%, сообщил министр спорта России и... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T11:03:00+03:00
2026-02-11T11:03:00+03:00
спорт
россия
михаил дегтярев
олимпийский комитет россии (окр)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962236174_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b07bf826e90d5c319339416e58afff2b.jpg
https://ria.ru/20250414/degtyarev-2011115074.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962236174_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_70117f4bca9c9ee251f1ebae94954db1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, михаил дегтярев, олимпийский комитет россии (окр), госдума рф
Спорт, Россия, Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР), Госдума РФ
Дегтярев рассказал, сколько россиян систематически занимаются спортом

Дегтярев: 61,6% россиян систематически занимаются физкультурой и спортом

© iStock.com / ConstantinisМужчина в спортзале
Мужчина в спортзале - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© iStock.com / Constantinis
Мужчина в спортзале. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Доля граждан РФ, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 61,6% при плановом показателе 59,8%, сообщил министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
В среду проходит заседание комитета Госдумы по физической культуре и спорту, где, в частности, был озвучен отчет о результатах реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" в 2025 году.
Показатель роста вовлеченности трудоспособного населения в спорт составил 65,1% (плановое значение - 59,8%), среди сельских жителей - 55% (48%), людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов - 26% (25%), при этом уровень удовлетворенности граждан составил 65,2% (61,5%). Отмечается, что плановые показатели обеспечения спортивной инфраструктуры были выполнены (64%).
"Предварительные итоги 2025 года показывают устойчивый рост. Зафиксирована положительная динамика, комфорт и доступность. Плановые показатели выполнены по обеспеченности спортивной инфраструктуры и роста вовлечённости трудоспособного населения", - сообщил Дегтярев.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Дегтярев: национальная цель — привлечь к спорту 100 млн человек к 2030 году
14 апреля 2025, 11:42
 
СпортРоссияМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)Госдума РФ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала