11:01 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/degtyarev-2073598852.html
Дегтярев рассказал, когда МОК может рассмотреть восстановление ОКР
Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) может рассмотреть вопрос... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, кирсти ковентри, михаил дегтярев, олимпийский комитет россии (окр), международный олимпийский комитет (мок), спортивный арбитражный суд (cas)
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Кирсти Ковентри, Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР), Международный олимпийский комитет (МОК), Спортивный арбитражный суд (CAS)
Дегтярев рассказал, когда МОК может рассмотреть восстановление ОКР

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОлимпийский комитет России
Олимпийский комитет России. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) может рассмотреть вопрос восстановления статуса ОКР в апреле или мае.
"Мы ждем заседания совета исполкома. Он может быть созван в любой момент. На март с февралем я бы не рассчитывал, потому что в этот период проводят Олимпийские и Паралимпийские игры. В этот период сложные темы не принимаются. А у нас она сложная, политизированная. По моим ощущениям, это может быть апрель-май, когда исполком посмотрит наше досье. Решение может быть одно единственное - восстановление", - сказал Дегтярев в среду на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
"Юридическую базу мы создали, устав исправили полностью, и он соответствует олимпийской хартии. Как только президент МОК Кирсти Ковентри заступила на пост президента, она передала наше досье в юридическую комиссию МОК. Мы знаем, что они подтвердили, что юридически препятствий нет, организация соответствует всем нормам", - добавил глава ОКР.
Осенью 2023 года МОК отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ОКР обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение МОК и восстановить полноправное членство в организации. CAS 23 февраля 2024 года принял решение об отклонении апелляции. ОКР заявил, что решение CAS свидетельствует о "невиданных масштабах гражданской и спортивной дискриминации" в отношении россиян в преддверии Олимпийских игр в Париже. В 2024 году ОКР привел свой устав в соответствие с Олимпийской хартией.
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поехал от России
10 февраля, 13:50
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКирсти КовентриМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)Международный олимпийский комитет (МОК)Спортивный арбитражный суд (CAS)
 
