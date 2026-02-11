Дегтярев рассказал, когда МОК может рассмотреть восстановление ОКР

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) может рассмотреть вопрос восстановления статуса ОКР в апреле или мае.