Дегтярев рассказал, когда МОК может рассмотреть восстановление ОКР

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) может рассмотреть вопрос восстановления статуса ОКР в апреле или мае.
"Мы ждем заседания совета исполкома. Он может быть созван в любой момент. На март с февралем я бы не рассчитывал, потому что в этот период проводят Олимпийские и Паралимпийские игры. В этот период сложные темы не принимаются. А у нас она сложная, политизированная. По моим ощущениям, это может быть апрель-май, когда исполком посмотрит наше досье. Решение может быть одно единственное - восстановление", - сказал Дегтярев в среду на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
"Юридическую базу мы создали, устав исправили полностью, и он соответствует олимпийской хартии. Как только президент МОК Кирсти Ковентри заступила на пост президента, она передала наше досье в юридическую комиссию МОК. Мы знаем, что они подтвердили, что юридически препятствий нет, организация соответствует всем нормам", - добавил глава ОКР.
Осенью 2023 года МОК отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ОКР обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение МОК и восстановить полноправное членство в организации. CAS 23 февраля 2024 года принял решение об отклонении апелляции. ОКР заявил, что решение CAS свидетельствует о "невиданных масштабах гражданской и спортивной дискриминации" в отношении россиян в преддверии Олимпийских игр в Париже. В 2024 году ОКР привел свой устав в соответствие с Олимпийской хартией.
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поехал от России
10 февраля, 13:50