В "Нижнем Новгороде" оценили трансфер Боселли в "Краснодар"

«

"Благодарны "Краснодару" за конструктивный подход при переговорах. Для нас в текущих реалиях, когда у игрока оставалось меньше полугода до окончания контракта, это хорошая сделка, так как кроме финансовой составляющей есть еще один фактор – к нам присоединится молодой талантливый игрок. Боселли провел хороший этап в Нижнем Новгороде, наш клуб помог вырасти ему как игроку, а он помогал нам решать спортивные задачи. Он давно хотел получить новый вызов, заслужил это, мы были по отношению к футболисту максимально открыты и искренни" ,- сказал Карасев, слова которого предоставила РИА Новости пресс-служба "Нижнего Новгорода".