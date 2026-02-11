Рейтинг@Mail.ru
В "Нижнем Новгороде" оценили трансфер Боселли в "Краснодар"
Футбол
 
19:40 11.02.2026
В "Нижнем Новгороде" оценили трансфер Боселли в "Краснодар"
В "Нижнем Новгороде" оценили трансфер Боселли в "Краснодар" - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
В "Нижнем Новгороде" оценили трансфер Боселли в "Краснодар"
Генеральный директор футбольного клуба "Нижний Новгород" Виталий Карасев назвал трансфер нападающего Хуана Боселли в "Краснодар" хорошей сделкой и оптимальным... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
хуан боселли, нижний новгород, краснодар
Футбол, Хуан Боселли, Нижний Новгород, Краснодар
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Генеральный директор футбольного клуба "Нижний Новгород" Виталий Карасев назвал трансфер нападающего Хуана Боселли в "Краснодар" хорошей сделкой и оптимальным решением.
Ранее в среду "Краснодар" объявил о подписании контракта с Боселли до лета 2028 года. Его контракт с "Нижним Новгородом" был рассчитан до лета 2026 года, игрок имел право вести переговоры о бесплатном переходе в новую команду по завершении сезона.
Юрий Семин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Семин назвал четыре клуба, который поборются за золото РПЛ
Вчера, 18:22
«
"Благодарны "Краснодару" за конструктивный подход при переговорах. Для нас в текущих реалиях, когда у игрока оставалось меньше полугода до окончания контракта, это хорошая сделка, так как кроме финансовой составляющей есть еще один фактор – к нам присоединится молодой талантливый игрок. Боселли провел хороший этап в Нижнем Новгороде, наш клуб помог вырасти ему как игроку, а он помогал нам решать спортивные задачи. Он давно хотел получить новый вызов, заслужил это, мы были по отношению к футболисту максимально открыты и искренни" ,- сказал Карасев, слова которого предоставила РИА Новости пресс-служба "Нижнего Новгорода".
"Всегда жаль терять лидеров команды, но на данном этапе это оптимальное решение. Понимали, что удерживать игрока до конца контракта неконструктивно, плюс невыгодно в экономическом плане. Прогнозировали, что Боселли может покинуть команду, для нас это не неожиданность. У нас есть понимание, как нивелировать потерю игрока: это могут быть как внутрикомандные взаимодействия, так и трансферы на вход – окно еще открыто", - добавил он.
Боселли 26 лет, он выступал за "Нижний Новгород" с сентября 2023 года. В сезоне-2025/26 принял участие в 20 матчах в различных турнирах, забив 10 мячей. На его счету 7 из 12 голов команды в чемпионате России, что составляет 58%. Это самый высокий показатель в лиге в процентном соотношении.
Футбол. Кубок России. Спартак (Москва) - Ростов (Ростов-на-Дону) - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Ростов" из-за потасовки не доиграл матч с китайским клубом
Вчера, 17:50
 
Футбол
 
