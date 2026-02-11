https://ria.ru/20260211/boselli-2073755447.html
В "Нижнем Новгороде" оценили трансфер Боселли в "Краснодар"
В "Нижнем Новгороде" оценили трансфер Боселли в "Краснодар"
Генеральный директор футбольного клуба "Нижний Новгород" Виталий Карасев назвал трансфер нападающего Хуана Боселли в "Краснодар" хорошей сделкой и оптимальным... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Генеральный директор футбольного клуба "Нижний Новгород" Виталий Карасев назвал трансфер нападающего Хуана Боселли в "Краснодар" хорошей сделкой и оптимальным решением.
"Благодарны "Краснодару" за конструктивный подход при переговорах. Для нас в текущих реалиях, когда у игрока оставалось меньше полугода до окончания контракта, это хорошая сделка, так как кроме финансовой составляющей есть еще один фактор – к нам присоединится молодой талантливый игрок. Боселли провел хороший этап в Нижнем Новгороде, наш клуб помог вырасти ему как игроку, а он помогал нам решать спортивные задачи. Он давно хотел получить новый вызов, заслужил это, мы были по отношению к футболисту максимально открыты и искренни" ,- сказал Карасев, слова которого предоставила РИА Новости пресс-служба "Нижнего Новгорода".
"Всегда жаль терять лидеров команды, но на данном этапе это оптимальное решение. Понимали, что удерживать игрока до конца контракта неконструктивно, плюс невыгодно в экономическом плане. Прогнозировали, что Боселли может покинуть команду, для нас это не неожиданность. У нас есть понимание, как нивелировать потерю игрока: это могут быть как внутрикомандные взаимодействия, так и трансферы на вход – окно еще открыто", - добавил он.
Боселли 26 лет, он выступал за "Нижний Новгород" с сентября 2023 года. В сезоне-2025/26 принял участие в 20 матчах в различных турнирах, забив 10 мячей. На его счету 7 из 12 голов команды в чемпионате России, что составляет 58%. Это самый высокий показатель в лиге в процентном соотношении.