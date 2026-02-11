https://ria.ru/20260211/bolton-2073593723.html
Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на Олимпиаде
Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на Олимпиаде
Австралийский сноубордист Кэм Болтон получил перелом шеи во время тренировочной сессии на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщает ESPN. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T10:40:00+03:00
2026-02-11T10:40:00+03:00
2026-02-11T10:40:00+03:00
спорт
италия
милан
сочи
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073027343.html
италия
милан
сочи
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, милан, сочи, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Милан, Сочи, Зимние Олимпийские игры 2026
Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на Олимпиаде
Австралийский сноубордист Болтон сломал шею во время тренировки на Олимпиаде