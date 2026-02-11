Рейтинг@Mail.ru
Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
10:40 11.02.2026
Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на Олимпиаде
Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на Олимпиаде
Австралийский сноубордист Кэм Болтон получил перелом шеи во время тренировочной сессии на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщает ESPN. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на Олимпиаде

Австралийский сноубордист Болтон сломал шею во время тренировки на Олимпиаде

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Австралийский сноубордист Кэм Болтон получил перелом шеи во время тренировочной сессии на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщает ESPN.
Как отмечает источник, травма была получена в понедельник при подготовке к соревнованиям по сноуборд-кроссу, которые состоятся 12 февраля. На следующий день спортсмен обратился за медицинской помощью из-за усиливающейся боли. Обследование выявило два перелома. Болтон был доставлен вертолетом в Милан для дальнейшего лечения.
Болтону 35 лет. В 2025 году он стал серебряным призером чемпионата мира в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу. Игры в Милане должны были стать для него четвертыми в карьере. Ранее австралиец участвовал в Олимпиадах 2014 года в Сочи, 2018 года в Пхенчхане и 2022 года в Пекине.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Роланд Фишналлер - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Итальянский сноубордист выступает на Олимпиаде с российским флагом на шлеме
