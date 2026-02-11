Рейтинг@Mail.ru
CAS отклонил иск итальянской биатлонистки, провалившей допинг-тест - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
17:30 11.02.2026 (обновлено: 17:34 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/biatlon-2073714750.html
CAS отклонил иск итальянской биатлонистки, провалившей допинг-тест
CAS отклонил иск итальянской биатлонистки, провалившей допинг-тест - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
CAS отклонил иск итальянской биатлонистки, провалившей допинг-тест
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск биатлонистки Ребекки Пасслер из олимпийской сборной Италии, сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T17:30:00+03:00
2026-02-11T17:34:00+03:00
биатлон
спорт
спортивный арбитражный суд (cas)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071870008_0:45:547:353_1920x0_80_0_0_affbde163618747838a2757037f16b4e.jpg
https://ria.ru/20260203/vasilev-2071914281.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071870008_0:0:487:365_1920x0_80_0_0_070c89ba2bf4e0040e1a0ccb5b689589.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, спортивный арбитражный суд (cas), зимние олимпийские игры 2026
Биатлон, Спорт, Спортивный арбитражный суд (CAS), Зимние Олимпийские игры 2026
CAS отклонил иск итальянской биатлонистки, провалившей допинг-тест

CAS отклонил требование провалившей допинг-тест Пасслер допустить ее до ОИ

© Международный союз биатлонистов (IBU)Ребекка Пасслер
Ребекка Пасслер - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Международный союз биатлонистов (IBU)
Ребекка Пасслер. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск биатлонистки Ребекки Пасслер из олимпийской сборной Италии, сообщается на сайте организации.
Итальянское антидопинговое агентство (NADO Italia) 2 февраля временно отстранило Пасслер после обнаружения в ее допинг-пробе от 26 января летрозола, используемого для снижения уровня эстрогена, вызванного приемом анаболических стероидов, а также метанола. Спортсменка обратилась в CAS с требованием допустить ее до участия в домашней Олимпиаде в связи с отсутствием умысла и халатности.
Выездная панель CAS постановила, что не обладает юрисдикцией для рассмотрения заявления Паслер из-за того, что спортсменка первоначально не обжаловала вердикт в арбитраже NADO Italia, что имеет право сделать до 12 февраля.
Пасслер 24 года. На юниорском и молодежном уровне она завоевала семь медалей чемпионатов мира, включая золото в эстафете. На Кубке мира дважды становилась бронзовым призером в эстафете. В текущем сезоне Кубка мира занимает 33-е место в общем зачете.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Васильев прокомментировал ситуацию с допингом биатлонистки из Италии
3 февраля, 12:52
 
БиатлонСпортСпортивный арбитражный суд (CAS)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала