CAS отклонил иск итальянской биатлонистки, провалившей допинг-тест

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск биатлонистки Ребекки Пасслер из олимпийской сборной Италии, сообщается на сайте организации.
Итальянское антидопинговое агентство (NADO Italia) 2 февраля временно отстранило Пасслер после обнаружения в ее допинг-пробе от 26 января летрозола, используемого для снижения уровня эстрогена, вызванного приемом анаболических стероидов, а также метанола. Спортсменка обратилась в CAS с требованием допустить ее до участия в домашней Олимпиаде в связи с отсутствием умысла и халатности.
Выездная панель CAS постановила, что не обладает юрисдикцией для рассмотрения заявления Паслер из-за того, что спортсменка первоначально не обжаловала вердикт в арбитраже NADO Italia, что имеет право сделать до 12 февраля.
Пасслер 24 года. На юниорском и молодежном уровне она завоевала семь медалей чемпионатов мира, включая золото в эстафете. На Кубке мира дважды становилась бронзовым призером в эстафете. В текущем сезоне Кубка мира занимает 33-е место в общем зачете.