CAS отклонил иск итальянской биатлонистки, провалившей допинг-тест

Выездная панель CAS постановила, что не обладает юрисдикцией для рассмотрения заявления Паслер из-за того, что спортсменка первоначально не обжаловала вердикт в арбитраже NADO Italia, что имеет право сделать до 12 февраля.

Пасслер 24 года. На юниорском и молодежном уровне она завоевала семь медалей чемпионатов мира, включая золото в эстафете. На Кубке мира дважды становилась бронзовым призером в эстафете. В текущем сезоне Кубка мира занимает 33-е место в общем зачете.