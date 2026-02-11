Арбитр выругался матом при объявлении решения на матче КХЛ

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Арбитр матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между хабаровским "Амуром" и "Трактором" выругался матом при объявлении решения засчитать гол челябинской команды.

Встреча прошла в среду в Хабаровске и завершилась победой гостей со счетом 6:5.

После просмотра эпизода с голом игрока "Трактора" Максима Джиошвили на 38-й минуте встречи арбитры не увидели нарушения правил при взятии ворот. Объявлявший об этом решении судья случайно использовал неверный жест, после чего произнес нецензурное слово.