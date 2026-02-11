Рейтинг@Mail.ru
Арбитр выругался матом при объявлении решения на матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:29 11.02.2026 (обновлено: 16:30 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/arbitr-2073691863.html
Арбитр выругался матом при объявлении решения на матче КХЛ
Арбитр выругался матом при объявлении решения на матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Арбитр выругался матом при объявлении решения на матче КХЛ
Арбитр матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между хабаровским "Амуром" и "Трактором" выругался матом при объявлении решения... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T16:29:00+03:00
2026-02-11T16:30:00+03:00
хоккей
спорт
трактор
амур
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878481547_0:160:2200:1398_1920x0_80_0_0_d6c053b53d101da0424203d8a7d9ee2e.jpg
https://ria.ru/20260211/admiral-2073670858.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878481547_149:0:2013:1398_1920x0_80_0_0_e05f28e653274f5d81536765f89c09d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, трактор, амур, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Трактор, Амур, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Арбитр выругался матом при объявлении решения на матче КХЛ

Арбитр выругался матом при объявлении решения на матче КХЛ "Амур" - "Трактор"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - СКА
Хоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - СКА - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Арбитр матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между хабаровским "Амуром" и "Трактором" выругался матом при объявлении решения засчитать гол челябинской команды.
Встреча прошла в среду в Хабаровске и завершилась победой гостей со счетом 6:5.
После просмотра эпизода с голом игрока "Трактора" Максима Джиошвили на 38-й минуте встречи арбитры не увидели нарушения правил при взятии ворот. Объявлявший об этом решении судья случайно использовал неверный жест, после чего произнес нецензурное слово.
Хоккеисты Адмирала - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Адмирал" в серии буллитов проиграл "Авангарду" в КХЛ
Вчера, 15:31
 
ХоккейСпортТракторАмурКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала