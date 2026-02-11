Рейтинг@Mail.ru
Мирра Андреева расплакалась после поражения
Теннис
 
17:39 11.02.2026 (обновлено: 18:04 11.02.2026)
Мирра Андреева расплакалась после поражения
Мирра Андреева расплакалась после поражения
Первая ракетка России Мирра Андреева покинула корт в слезах после поражения от представительницы Канады Виктории Мбоко в третьем круге турнира категории WTA... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
спорт, мирра андреева, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Мирра Андреева, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Мирра Андреева расплакалась после поражения

Мирра Андреева расплакалась после поражения от Мбоко на турнире в Дохе

© Фото : Соцсети АндреевойМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Соцсети Андреевой
Мирра Андреева. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева покинула корт в слезах после поражения от представительницы Канады Виктории Мбоко в третьем круге турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
В среду посеянная под пятым номером Андреева проиграла 10-й ракетке турнира Мбоко со счетом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7). Андреева побеждала Мбоко в январе в финале турнира в Аделаиде, счет личных встреч между теннисистками стал равным 1-1.
Уходя в подтрибунное помещение, россиянка не смогла сдержать слез.
Калинская вышла в третий круг турнира в Дохе
10 февраля, 22:32
10 февраля, 22:32
 
Теннис
 
