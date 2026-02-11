https://ria.ru/20260211/andreeva-2073721776.html
Мирра Андреева расплакалась после поражения
Первая ракетка России Мирра Андреева покинула корт в слезах после поражения от представительницы Канады Виктории Мбоко в третьем круге турнира категории WTA... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Мирра Андреева расплакалась после поражения от Мбоко на турнире в Дохе