Журова рассказала, что могло сбить настрой Гуменника
Журова рассказала, что могло сбить настрой Гуменника
2026-02-10T21:20:00+03:00
2026-02-10T21:20:00+03:00
2026-02-10T21:21:00+03:00
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила РИА Новости, что первый стартовый номер и замена музыки в короткой программе могли сбить настрой российского фигуриста Петра Гуменника.
Россиянин набрал за короткую программу 86,72 балла. Спортсмен выступал под первым стартовым номером. Россиянин исполнил в программе каскад из четверного флипа и двойного тулупа с неидеальным приземлением и оценками в "минусовой" зоне, а также чисто сделал лутц в четыре оборота и тройной аксель. Ранее источник РИА Новости сообщил, что перед отлетом в Милан
фигурист столкнулся с проблемами с авторскими правами на музыку из фильма "Парфюмер", на которую была поставлена его короткая программа. Позднее решение было найдено – музыку заменили на Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.
"Его уровень точно не первый стартовый номер. Конечно, судьи понимают, что в этих разминках катаются более слабые ребята. Сейчас смотрю других, они выступают значительно хуже него. Но история с заменой музыки - это чехарда, которая точно сбила!" - сказала Журова
.
"Но в произвольной программе Петя, может, в начале какой-нибудь разминки выйдет, все сделает, и никуда судьи не денутся и поставят ему высокий балл. Мы будем надеяться до конца, а сейчас можем пожелать ему только чистого катания", - добавила она.
Произвольные программы фигуристы представят 13 февраля.
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.