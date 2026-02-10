Рейтинг@Mail.ru
Журова рассказала, что могло сбить настрой Гуменника
Фигурное катание
 
21:20 10.02.2026
Журова рассказала, что могло сбить настрой Гуменника
Журова рассказала, что могло сбить настрой Гуменника - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Журова рассказала, что могло сбить настрой Гуменника
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила РИА Новости, что первый стартовый номер и замена музыки в короткой... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
фигурное катание
спорт
светлана журова
госдума рф
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
спорт, светлана журова, госдума рф, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Светлана Журова, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Журова рассказала, что могло сбить настрой Гуменника

Журова: первый стартовый номер и замена музыки могли сбить настрой Гуменника

© РИА Новости / Санто Стефано | Перейти в медиабанкОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила РИА Новости, что первый стартовый номер и замена музыки в короткой программе могли сбить настрой российского фигуриста Петра Гуменника.
Россиянин набрал за короткую программу 86,72 балла. Спортсмен выступал под первым стартовым номером. Россиянин исполнил в программе каскад из четверного флипа и двойного тулупа с неидеальным приземлением и оценками в "минусовой" зоне, а также чисто сделал лутц в четыре оборота и тройной аксель. Ранее источник РИА Новости сообщил, что перед отлетом в Милан фигурист столкнулся с проблемами с авторскими правами на музыку из фильма "Парфюмер", на которую была поставлена его короткая программа. Позднее решение было найдено – музыку заменили на Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.
Российские болельщики бросили Гуменнику на лед сердечко и розу
10 февраля, 20:53
"Его уровень точно не первый стартовый номер. Конечно, судьи понимают, что в этих разминках катаются более слабые ребята. Сейчас смотрю других, они выступают значительно хуже него. Но история с заменой музыки - это чехарда, которая точно сбила!" - сказала Журова.
"Но в произвольной программе Петя, может, в начале какой-нибудь разминки выйдет, все сделает, и никуда судьи не денутся и поставят ему высокий балл. Мы будем надеяться до конца, а сейчас можем пожелать ему только чистого катания", - добавила она.
Произвольные программы фигуристы представят 13 февраля.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Болельщики привезли на арену самодельные ободки в поддержку Гуменника
10 февраля, 20:28
 
Фигурное катаниеСпортСветлана ЖуроваГосдума РФЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
