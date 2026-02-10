Вонн опубликовала первый пост после жуткого падения на ОИ

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила, что ей предстоит перенести еще несколько операций из-за перелома большеберцовой кости в результате падения на Играх в Италии.

Ранее во время скоростного спуска выступавшая с разрывом крестообразной связки Вонн зацепила рукой и палкой флажок, потеряла равновесие и упала на верхней части трассы, ударившись головой о снег. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться, ее эвакуировали на вертолете в больницу. Позднее стало известно, что Вонн получила перелом ноги и перенесла операцию.

« "Вчера моя олимпийская мечта завершилась не так, как я мечтала. Это не была концовка из книги или сказки — это просто жизнь. Я осмелилась мечтать и так много работала для этого. Потому что в скоростном спуске разница между стратегической траекторией и катастрофической травмой может составлять всего пять дюймов", - написала Вонн в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Спортсменка отметила, что разрыв крестообразной связки колена и ее прошлые повреждения не имеют никакой связи с падением во время заезда на Олимпиаде.

"К сожалению, я получила сложный перелом большеберцовой кости, который сейчас стабилен, но потребует нескольких операций для правильного восстановления. Надеюсь, если вы что-то и вынесете из моего пути, так это то, что у всех вас хватит смелости отважно дерзать. Жизнь слишком коротка, чтобы не рисковать ради себя. Потому что единственная неудача в жизни — это не пытаться", - добавила Вонн.