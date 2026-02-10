Отец Линдси Вонн призвал свою дочь завершить карьеру

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Отец олимпийской чемпионки 2010 года американской горнолыжницы Линдси Вонн Алан Килдоу призвал свою дочь завершить карьеру после полученных травм в результате падения на Играх в Италии.

Ранее во время скоростного спуска выступавшая с разрывом крестообразной связки Вонн зацепила рукой и палкой флажок, потеряла равновесие и упала на верхней части трассы, ударившись головой о снег. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться, ее также эвакуировали на вертолете в больницу. Позднее стало известно, что Вонн получила перелом ноги и перенесла операцию.

"Ей 41 год, и это конец ее карьеры. Для Линдси Вонн больше не будет гонок, пока мое слово что-то значит для нее. Она очень сильный человек, она знает физическую боль и понимает обстоятельства, в которых оказалась. И она способна с этим справиться", - приводит слова Килдоу Ассошиэйтед Пресс.