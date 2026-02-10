https://ria.ru/20260210/vonn-2073333283.html
Отец Линдси Вонн призвал свою дочь завершить карьеру
Отец Линдси Вонн призвал свою дочь завершить карьеру - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Отец Линдси Вонн призвал свою дочь завершить карьеру
Отец олимпийской чемпионки 2010 года американской горнолыжницы Линдси Вонн Алан Килдоу призвал свою дочь завершить карьеру после полученных травм в результате...
Отец Линдси Вонн: больше в ее жизни не будет лыж, пока мое слово что-то значит
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Отец олимпийской чемпионки 2010 года американской горнолыжницы Линдси Вонн Алан Килдоу призвал свою дочь завершить карьеру после полученных травм в результате падения на Играх в Италии.
Ранее во время скоростного спуска выступавшая с разрывом крестообразной связки Вонн
зацепила рукой и палкой флажок, потеряла равновесие и упала на верхней части трассы, ударившись головой о снег. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться, ее также эвакуировали на вертолете в больницу. Позднее стало известно, что Вонн получила перелом ноги и перенесла операцию.
"Ей 41 год, и это конец ее карьеры. Для Линдси Вонн больше не будет гонок, пока мое слово что-то значит для нее. Она очень сильный человек, она знает физическую боль и понимает обстоятельства, в которых оказалась. И она способна с этим справиться", - приводит слова Килдоу Ассошиэйтед Пресс.
Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года.