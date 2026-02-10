https://ria.ru/20260210/tsska-2073500274.html
ЦСКА выиграл Зимний кубок РПЛ
ЦСКА выиграл Зимний кубок РПЛ
Футболисты московского "Динамо" обыграли "Краснодар" в заключительном матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который прошел в Абу-Даби. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
ЦСКА выиграл Зимний кубок РПЛ
ЦСКА выиграл Зимний кубок РПЛ благодаря победе "Динамо" над "Краснодаром"