Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА выиграл Зимний кубок РПЛ - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:14 10.02.2026 (обновлено: 18:24 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/tsska-2073500274.html
ЦСКА выиграл Зимний кубок РПЛ
ЦСКА выиграл Зимний кубок РПЛ - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
ЦСКА выиграл Зимний кубок РПЛ
Футболисты московского "Динамо" обыграли "Краснодар" в заключительном матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который прошел в Абу-Даби. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T18:14:00+03:00
2026-02-10T18:24:00+03:00
футбол
спорт
абу-даби
эль-мехди маухуб
артур гомес
динамо москва
краснодар
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046523214_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_630d5ffffe6918302dcad6dc6d3badf5.jpg
https://ria.ru/20260210/ponomarev-2073422576.html
абу-даби
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046523214_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_93099c75dcabe85529d348525e214bc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, абу-даби, эль-мехди маухуб, артур гомес, динамо москва, краснодар, российская премьер-лига (рпл), пфк цска
Футбол, Спорт, Абу-Даби, Эль-Мехди Маухуб, Артур Гомес, Динамо Москва, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ), ПФК ЦСКА
ЦСКА выиграл Зимний кубок РПЛ

ЦСКА выиграл Зимний кубок РПЛ благодаря победе "Динамо" над "Краснодаром"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФутболисты ЦСКА
Футболисты ЦСКА - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Футболисты ЦСКА . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Футболисты московского "Динамо" обыграли "Краснодар" в заключительном матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который прошел в Абу-Даби.
Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором гола стал Эль-Мехди Маухуб на 87-й минуте.
В заявку "Динамо" на матч впервые с 12 апреля вошел бразильский нападающий Артур Гомес, восстановившийся от разрыва ахиллова сухожилия. На 77-й минуте он появился на поле, сменив Константина Тюкавина.
"Динамо" с 5 очками заняло второе место в таблице кругового турнира, уступив московскому ЦСКА по разнице забитых и пропущенных мячей. Армейцы впервые выиграли Зимний кубок РПЛ. Третье место занял "Краснодар" (4), четвертое - петербургский "Зенит" с аналогичным количеством баллов.
Федор Чалов - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Закат карьеры": Пономарева расстроил уход Чалова из ЦСКА
10 февраля, 12:46
 
ФутболСпортАбу-ДабиЭль-Мехди МаухубАртур ГомесДинамо МоскваКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала