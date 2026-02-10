https://ria.ru/20260210/tsarukjan-2073382681.html
"Ахмат" арендовал у "Нижнего Новгорода" полузащитника Царукяна
Полузащитник Валерий Царукян перешел на правах аренды из "Нижнего Новгорода" в "Ахмат", сообщается в Telegram-канале грозненского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
