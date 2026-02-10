Рейтинг@Mail.ru
10:27 10.02.2026
"Ахмат" арендовал у "Нижнего Новгорода" полузащитника Царукяна
"Ахмат" арендовал у "Нижнего Новгорода" полузащитника Царукяна - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
"Ахмат" арендовал у "Нижнего Новгорода" полузащитника Царукяна
Полузащитник Валерий Царукян перешел на правах аренды из "Нижнего Новгорода" в "Ахмат", сообщается в Telegram-канале грозненского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
футбол
спорт
валерий царукян
ахмат
нижний новгород
динамо москва
спорт, валерий царукян, ахмат, нижний новгород, динамо москва
Футбол, Спорт, Валерий Царукян, Ахмат, Нижний Новгород, Динамо Москва
"Ахмат" арендовал у "Нижнего Новгорода" полузащитника Царукяна

Полузащитник Царукян перешел на правах аренды из "Нижнего Новгорода" в "Ахмат"

© ФК "Ахмат" ГрозныйВалерий Царукян
Валерий Царукян - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© ФК "Ахмат" Грозный
Валерий Царукян. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Полузащитник Валерий Царукян перешел на правах аренды из "Нижнего Новгорода" в "Ахмат", сообщается в Telegram-канале грозненского футбольного клуба.
Соглашение об аренде 24-летнего россиянина рассчитано до конца сезона. Царукян находится в расположении "Ахмата" с первого дня зимних сборов. Грозненцы имеют право выкупа игрока.
Царукян представляет "Нижний Новгород" с января 2024 года и провел за клуб 37 матчей, из которых шесть в текущем сезоне, на его счету четыре забитых мяча. Также он играл за ставропольское "Динамо", воронежский "Факел", астраханский "Волгарь" и владикавказскую "Аланию".
ФутболСпортВалерий ЦарукянАхматНижний НовгородДинамо Москва
 
