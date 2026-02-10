Рейтинг@Mail.ru
Итальянские шорт-трекисты выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде
16:00 10.02.2026
Итальянские шорт-трекисты выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде
Итальянские шорт-трекисты выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде
Итальянские шорт-трекисты завоевали золото в смешанной командной эстафете на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Итальянские шорт-трекисты выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде

Итальянские шорт-трекисты завоевали золото в смешанной эстафете на Олимпиаде

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Итальянские шорт-трекисты завоевали золото в смешанной командной эстафете на Олимпийских играх в Италии.
Итальянская сборная, в составе которой выступили Элиза Конфортола, Арианна Фонтана, Томас Надалини и Пьетро Сигель, прошла дистанцию за 2 минуты 39,019 секунды.
Второе место заняла команда Канады в составе Ким Бутен, Кортни Сараульт, Уильяма Данджину и Феликса Русселя с результатом 2 минуты 39,258 секунды. Бронзовые медали завоевали бельгийцы, в составе сборной выступили Тинеке ден Дюлк, Ханне Десмет, Стейн Десмет и Уорд Петре (2.39,353).
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Российского шорт-трекиста дисквалифицировали в квалификации на Олимпиаде
10 февраля, 13:46
