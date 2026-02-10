https://ria.ru/20260210/sani-2073516453.html
Российская саночница идет 13-й после третьей попытки на Олимпиаде
Россиянка Дарья Олесик занимает 13-е место по итогам третьей попытки на соревнованиях по санному спорту, которые проходят в Италии в рамках Олимпиады 2026 года. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
спорт
павел репилов
зимние олимпийские игры 2026
санный спорт
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россиянка Дарья Олесик занимает 13-е место по итогам третьей попытки на соревнованиях по санному спорту, которые проходят в Италии в рамках Олимпиады 2026 года.
По сумме трех заездов Олесик показала результат 2 минуты 39,999 секунды. Первой идет восьмикратная чемпионка мира немка Юлия Таубиц (2.37,918), второе место занимает латвийка Элина Бота (отставание - 0,704), на третьей строчке располагается американка Эшли Фаркарсон (+0,755).
Позднее во вторник пройдет заключительный, четвертый заезд.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе саночники Олесик и Павел Репилов
