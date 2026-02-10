Рейтинг@Mail.ru
Российская саночница идет 13-й после третьей попытки на Олимпиаде
19:52 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/sani-2073516453.html
Российская саночница идет 13-й после третьей попытки на Олимпиаде
Российская саночница идет 13-й после третьей попытки на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Российская саночница идет 13-й после третьей попытки на Олимпиаде
Россиянка Дарья Олесик занимает 13-е место по итогам третьей попытки на соревнованиях по санному спорту, которые проходят в Италии в рамках Олимпиады 2026 года. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T19:52:00+03:00
2026-02-10T19:52:00+03:00
спорт
павел репилов
зимние олимпийские игры 2026
санный спорт
https://ria.ru/20260210/fontana-2073514055.html
Новости
ru-RU
1920
1920
true
спорт, павел репилов, зимние олимпийские игры 2026, санный спорт
Спорт, Павел Репилов, Зимние Олимпийские игры 2026, Санный спорт
Российская саночница идет 13-й после третьей попытки на Олимпиаде

Саночница Олесик идет 13-й после третьей попытки на Олимпийских играх

© Фото : Федерация санного спорта России/TelegramCпортсменка сборной России по санному спорту Дарью Олесик
Cпортсменка сборной России по санному спорту Дарью Олесик - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : Федерация санного спорта России/Telegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россиянка Дарья Олесик занимает 13-е место по итогам третьей попытки на соревнованиях по санному спорту, которые проходят в Италии в рамках Олимпиады 2026 года.
По сумме трех заездов Олесик показала результат 2 минуты 39,999 секунды. Первой идет восьмикратная чемпионка мира немка Юлия Таубиц (2.37,918), второе место занимает латвийка Элина Бота (отставание - 0,704), на третьей строчке располагается американка Эшли Фаркарсон (+0,755).
Позднее во вторник пройдет заключительный, четвертый заезд.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе саночники Олесик и Павел Репилов.
Олимпиада-2022. Шорт-трек. Шестой день - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Итальянская шорт-трекистка установила уникальное достижение на Олимпиаде
Спорт, Павел Репилов, Зимние Олимпийские игры 2026, Санный спорт
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
