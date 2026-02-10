Рейтинг@Mail.ru
"Салават Юлаев" расторг контракт с канадцем
17:26 10.02.2026 (обновлено: 17:52 10.02.2026)
"Салават Юлаев" расторг контракт с канадцем
"Салават Юлаев" расторг контракт с канадцем
Уфимский "Салават Юлаев" расторг контракт с канадским нападающим Джошуа Хо-Сэнгом, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Хоккей, Спорт, Салават Юлаев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Салават Юлаев" расторг контракт с канадцем

"Салават Юлаев" расторг контракт с канадцем Джошуа Хо-Сэнгом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - "Салават Юлаев" (Уфа)
Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - Салават Юлаев (Уфа) - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - "Салават Юлаев" (Уфа). Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" расторг контракт с канадским нападающим Джошуа Хо-Сэнгом, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Канадец вернулся в систему "Салавата Юлаева" 30 декабря, однако не провел ни одного матча за основную команду.
Хо-Сэнгу 30 лет. В сезоне-2022/23 он уже выступал за уфимский клуб и провел пять игр, в которых отдал одну голевую передачу. Форвард был выбран "Нью-Йорк Айлендерс" в первом раунде под общим 28-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2014 года, всего в его активе 53 матча и 24 очка (7 голов + 17 передач) в НХЛ.
В 2024 году Хо-Сэнг завершил карьеру из-за полученной травмы, но через некоторое время возобновил ее, подписав контракт с клубом "Флорида Эверблейдс" из Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL).
Хоккей. КХЛ. Матч Динамо (Москва) - Трактор - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
КХЛ назвала лучших хоккеистов недели
9 февраля, 13:51
 
