https://ria.ru/20260210/salavat-2073488170.html
"Салават Юлаев" расторг контракт с канадцем
"Салават Юлаев" расторг контракт с канадцем - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
"Салават Юлаев" расторг контракт с канадцем
Уфимский "Салават Юлаев" расторг контракт с канадским нападающим Джошуа Хо-Сэнгом, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T17:26:00+03:00
2026-02-10T17:26:00+03:00
2026-02-10T17:52:00+03:00
хоккей
спорт
салават юлаев
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065201721_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_f34974d886bf60d8c6ecd1642c425053.jpg
https://ria.ru/20260209/dinamo-2073189701.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065201721_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18e493abc63aa0c137485c84f996c286.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, салават юлаев, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Салават Юлаев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Салават Юлаев" расторг контракт с канадцем
"Салават Юлаев" расторг контракт с канадцем Джошуа Хо-Сэнгом