Ашхабад украсили изображениями алабая с мячом к приезду Роналду

АШХАБАД, 10 фев – РИА Новости. Улицы столицы Туркмении украсили изображениями алабая с мячом - так Ашхабад готовится к приезду пятикратного обладателя "Золотого мяча" португальского нападающего Криштиану Роналду, который в составе саудовского клуба "Ан-Наср" сыграет 11 февраля против туркменского "Аркадага" в матче 1/8 финала Второй Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК) , передает корреспондент РИА Новости.