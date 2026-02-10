Рейтинг@Mail.ru
Ашхабад украсили изображениями алабая с мячом к приезду Роналду
Футбол
 
16:15 10.02.2026 (обновлено: 23:55 10.02.2026)
Ашхабад украсили изображениями алабая с мячом к приезду Роналду
Ашхабад украсили изображениями алабая с мячом к приезду Роналду
Улицы столицы Туркмении украсили изображениями алабая с мячом - так Ашхабад готовится к приезду пятикратного обладателя "Золотого мяча" португальского... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026
Ашхабад украсили изображениями алабая с мячом к приезду Роналду

Ашхабад украсили изображениями алабая к приезду Роналду на матч с "Аркадагом"

© Фото : Социальные сети сборной Португалии по футболуКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : Социальные сети сборной Португалии по футболу
Криштиану Роналду. Архивное фото
АШХАБАД, 10 фев – РИА Новости. Улицы столицы Туркмении украсили изображениями алабая с мячом - так Ашхабад готовится к приезду пятикратного обладателя "Золотого мяча" португальского нападающего Криштиану Роналду, который в составе саудовского клуба "Ан-Наср" сыграет 11 февраля против туркменского "Аркадага" в матче 1/8 финала Второй Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК) , передает корреспондент РИА Новости.
Подготовка к матчу ведется на самом высоком уровне с момента жеребьевки в конце декабря прошлого года. Накануне матча центральные улицы Ашхабада украсили билбордами и декоративными инсталляциями, в том числе изображениями талисмана туркменской команды - алабая в футбольной форме и с мячом.
Фан-зоны для болельщиков в трех крупных торгово-развлекательных центрах столицы. Для любителей футбола есть возможность не только поучаствовать в различных активностях, но и сделать фото с ростовой картонной фигурой Роналду.
Ранее председатель Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что предстоящий матч "Аркадага" с "Ан-Насром" будет праздником для народа независимо от исхода. "Победа команды "Аркадаг" станет огромным достижением для нашей страны. Если футболисты сыграют вничью, это будет, как говорят в народе, по воле случая. Даже если туркменские спортсмены уступят, матч все равно станет для нашего народа настоящим праздником", отмечал Бердымухамедов.
Как сообщал ранее посол России в Туркмении Иван Волынкин, посетить матч планируют более 100 человек из посольства РФ в Ашхабаде.
Первая встреча между "Аркадагом" и "Ан-Насром" состоится 11 февраля в 20:45 мск на Олимпийском стадионе в Ашхабаде, вмещающем 45 тысяч зрителей. Ответный матч запланирован на 18 февраля в Эр-Рияде. Роналду является рекордсменом по количеству голов в мировом футболе (961). Он представляет "Аль-Наср" с 2023 года и за это время забил 111 мячей в 127 матчах.
Футбол
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
