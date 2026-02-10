https://ria.ru/20260210/potasovka-2073361725.html
Игроки "Шарлотт" и "Детройта" устроили массовую потасовку в матче НБА
Игроки "Шарлотт" и "Детройта" устроили массовую потасовку в матче НБА - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Игроки "Шарлотт" и "Детройта" устроили массовую потасовку в матче НБА
Массовая потасовка произошла во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Шарлотт Хорнетс" и "Детройт Пистонс". РИА Новости Спорт, 10.02.2026
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Массовая потасовка произошла во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Шарлотт Хорнетс" и "Детройт Пистонс".
Инцидент произошел в третьей четверти, когда игрок хозяев Мусса Диабате сфолил на Джейлене Дюрене из "Детройта". Стычка игроков закончилась тем, что Дюрен оттолкнул ладонью лицо Диабате, после чего тот попытался напасть на соперника. Игрока сумели оттащить только партнеры по команде, члены тренерского штаба обоих клубов и охрана.
В момент тычка в лицо за Диабате заступился его партнер по команде Майлз Бриджес
. Сначала он оттолкнул Дюрена, а позднее после словесной перепалки побежал в его сторону, несмотря на стоявший вокруг персонал, пытавшийся не допустить разрастания потасовки. На Бриджеса после этого напал находившийся на скамейке игрок "Детройта" Айзея Стюарт. Все четыре участника инцидента были удалены до конца матча.
Встреча завершилась со счетом 110:104 в пользу "Детройта".