Игроки "Шарлотт" и "Детройта" устроили массовую потасовку в матче НБА

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Массовая потасовка произошла во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Шарлотт Хорнетс" и "Детройт Пистонс".

Инцидент произошел в третьей четверти, когда игрок хозяев Мусса Диабате сфолил на Джейлене Дюрене из "Детройта". Стычка игроков закончилась тем, что Дюрен оттолкнул ладонью лицо Диабате, после чего тот попытался напасть на соперника. Игрока сумели оттащить только партнеры по команде, члены тренерского штаба обоих клубов и охрана.