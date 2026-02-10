Рейтинг@Mail.ru
На стадионе в Милане проверяют, не проносят ли болельщики российские флаги
20:02 10.02.2026
На стадионе в Милане проверяют, не проносят ли болельщики российские флаги
На стадионе в Милане проверяют, не проносят ли болельщики российские флаги
спорт
милан
италия
зимние олимпийские игры 2026
россия
пётр гуменник
милан
италия
россия
Новости
спорт, милан, италия, зимние олимпийские игры 2026, россия, пётр гуменник
Спорт, Милан, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026, Россия, Пётр Гуменник
На стадионе в Милане проверяют, не проносят ли болельщики российские флаги

На Олимпийском стадионе в Милане проверяют, не проносят ли болельщики флаги РФ

Олимпийские игры 2026 года
Олимпийские игры 2026 года
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Олимпийские игры 2026 года. Архивное фото
МИЛАН, 10 фев - РИА Новости. Охрана на Олимпийском стадионе в Милане проверяет, не проносят ли болельщики российские флаги, передает корреспондент РИА Новости с арены, где вскоре начнется состязание фигуристов в одиночном разряде.
«
"Если бы у вас был российский флаг, его бы пришлось оставить здесь", - сказал РИА Новости сотрудник службы охраны, который занимается проверкой содержимого сумок и карманов у посетителей и болельщиков. По его словам, пока российских флагов он не видел.
"С другой стороны, можно проносить то, что не связано напрямую с символикой страны, например, элементы национальной одежды. Достаточно, чтобы на них не было государственной символики", - отметил молодой человек.
Соревнования с участием российского фигуриста Петра Гуменника начнутся в 20.30 мск, россиянин значится под первым стартовым номером. Гуменник представит короткую программу.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Гуменнику заменили музыку для выступления на Олимпиаде
7 февраля, 21:52
 
СпортМиланИталияЗимние Олимпийские игры 2026РоссияПётр Гуменник
 
