Коростелев, Непряева и Гуменник выступят на Олимпиаде во вторник
00:20 10.02.2026 (обновлено: 00:27 10.02.2026)
Коростелев, Непряева и Гуменник выступят на Олимпиаде во вторник
спорт, италия, пётр гуменник, дарья непряева, савелий коростелев, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Пётр Гуменник, Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, фигурист Петр Гуменник, саночница Дарья Олесик и шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков выступят во вторник, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх в Италии.
Коростелев и Непряева примут участие в спринтерских гонках. Квалификационные забеги у женщин стартуют в 11:15 по московскому времени, у мужчин - в 11:57.
Cпортсменка сборной России по санному спорту Дарью Олесик - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Силаков оценил шансы на попадание российской саночницы в десятку на ОИ
9 февраля, 23:26
Крылова и Посашков пробегут соответственно 500 и 1000 метров, квалификационные забеги стартуют в 12:30 и 13:15 мск. Россияне заявлены в седьмые забеги в своих соревнованиях. Четвертьфиналы, полуфиналы и финалы намечены на 12 февраля.
Олесик, которая после первых двух попыток занимает 14-е место, во вторник продолжит выступление в соревнованиях одиночниц. Третья и четвертая попытки начнутся в 19:00 и 20:34 соответственно.
Гуменник 10 февраля представит короткую программу. Соревнования начнутся в 20:30 мск, россиянин значится под первым стартовым номером.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Гуменник провел последнюю тренировку перед днем короткой программы
9 февраля, 20:03
 
СпортИталияПётр ГуменникДарья НепряеваСавелий КоростелевЗимние Олимпийские игры 2026
 
