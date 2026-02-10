https://ria.ru/20260210/olimpiada-2073330998.html
Коростелев, Непряева и Гуменник выступят на Олимпиаде во вторник
Коростелев, Непряева и Гуменник выступят на Олимпиаде во вторник
Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, фигурист Петр Гуменник, саночница Дарья Олесик и шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков выступят во РИА Новости Спорт, 10.02.2026
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, фигурист Петр Гуменник, саночница Дарья Олесик и шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков выступят во вторник, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх в Италии.
Коростелев
и Непряева
примут участие в спринтерских гонках. Квалификационные забеги у женщин стартуют в 11:15 по московскому времени, у мужчин - в 11:57.
Крылова и Посашков пробегут соответственно 500 и 1000 метров, квалификационные забеги стартуют в 12:30 и 13:15 мск. Россияне заявлены в седьмые забеги в своих соревнованиях. Четвертьфиналы, полуфиналы и финалы намечены на 12 февраля.
Олесик, которая после первых двух попыток занимает 14-е место, во вторник продолжит выступление в соревнованиях одиночниц. Третья и четвертая попытки начнутся в 19:00 и 20:34 соответственно.
Гуменник
10 февраля представит короткую программу. Соревнования начнутся в 20:30 мск, россиянин значится под первым стартовым номером.
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.