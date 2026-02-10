https://ria.ru/20260210/olesik-2073536749.html
Силаков заявил, что Олесик показала достойные результаты на Олимпиаде
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-президент Федерации санного спорта России (ФССР) и бывший главный тренер национальной команды Валерий Силаков заявил РИА Новости, что дебютировавшая на Олимпийских играх Дарья Олесик на соревнованиях в Италии показала достойные результаты.
Олесик по сумме четырех попыток со временем 3 минуты 33,210 секунды заняла 13-место. Первой стала восьмикратная чемпионка мира немка Юлия Таубиц (3.30,625), второе место заняла латвийка Элина Бота (отставание - 0,918 секунды), на третьей строчке расположилась американка Эшли Фаркарсон (+0,957)
"Даша сегодня показала вполне нормальные результаты, хотя было заметно, что она волновалась и немного суетилась, порой выполняя лишние движения для того, чтобы контролировать ход саней. Но это понятно, ведь для нее это были такие первые крупные и ответственные международные соревнования. В четвертом заезде Даша сегодня показала свой лучший результат здесь, а потенциал у нее гораздо выше. Считаю, что Даша Олесик и (ставший 14-м в соревнованиях мужчин) Паша Репилов достойно выступили на своих первых Олимпийских играх", - сказал Силаков
"И мне хотелось бы сказать большое спасибо и отметить огромную работу президента и сотрудников Федерации санного спорта России
, которые в сложнейших условиях добились того, что на Олимпиаде выступили два наших спортсмена", - подчеркнул собеседник агентства.
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.