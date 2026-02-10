Силаков заявил, что Олесик показала достойные результаты на Олимпиаде

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-президент Федерации санного спорта России (ФССР) и бывший главный тренер национальной команды Валерий Силаков заявил РИА Новости, что дебютировавшая на Олимпийских играх Дарья Олесик на соревнованиях в Италии показала достойные результаты.