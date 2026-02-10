https://ria.ru/20260210/olesik-2073527638.html
Российская саночница заняла 13-е место на Олимпиаде
Российская саночница заняла 13-е место на Олимпиаде
Россиянка Дарья Олесик заняла 13-е место в соревнованиях по санному спорту, которые проходят в Италии в рамках Олимпиады 2026 года. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
