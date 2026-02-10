Рейтинг@Mail.ru
Болельщики привезли на арену самодельные ободки в поддержку Гуменника
Фигурное катание
 
20:28 10.02.2026
Болельщики привезли на арену самодельные ободки в поддержку Гуменника
Российские болельщики привезли на Олимпийские игры в Милане самодельные ободки в поддержку российского фигуриста Петра Гуменника, передает корреспондент РИА... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026
Болельщики привезли на арену самодельные ободки в поддержку Гуменника

Российские болельщики привезли на ОИ самодельные ободки в поддержку Гуменника

Петр Гуменник
Петр Гuменник. Архивное фото
МИЛАН, 10 фев - РИА Новости. Российские болельщики привезли на Олимпийские игры в Милане самодельные ободки в поддержку российского фигуриста Петра Гуменника, передает корреспондент РИА Новости.
Пластиковые ободки сделаны вручную самими болельщицами из России. Они выглядят как оленьи рога, и на них написано имя фигуриста оранжевыми буквами на черном фоне.
Привлеченные голосами на русском языке, к группе болельщиц приходят другие соотечественники, которые тоже присоединяются к поддержке фигуриста.
Сихарулидзе прибыл на арену в Милане, чтобы поддержать Гуменника
10 февраля, 20:13
