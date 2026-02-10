https://ria.ru/20260210/muzyka-2073532829.html
Гуменник рассказал о ситуации со сменой музыки перед прокатом на Олимпиаде
Гуменник рассказал о ситуации со сменой музыки перед прокатом на Олимпиаде
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что новая музыка для короткой программы помогла ему быть более эмоциональным во время выступления на Олимпийских играх в Италии.
Во вторник Гуменник представил короткую программу, за которую набрал 86,72 балла. Ранее источник РИА Новости сообщил, что перед отлетом в Милан фигурист столкнулся с проблемами с авторскими правами на музыку из фильма "Парфюмер", на которую была поставлена его короткая программа. Позднее решение было найдено – музыку заменили на Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.
"Новая музыка ничуть не хуже, очень хорошо легла под "Парфюмера". Позволяет мне быть более эмоциональным. Правда, эмоциональность пришлось немного придержать. Вчера на тренировке хореограф сказал поменять мне настроение, немножко руки переставить, от этого заходы поменялись, и мне стало сложно исполнить прыжки. Сегодня я пытался себя придержать, заходы делать как обычно и только в дорожке постараться новую музыку обыграть. Более трагичную и эмоциональную", - заявил Гуменник в эфире Okko.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при страны, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Произвольные программы фигуристы представят 13 февраля.