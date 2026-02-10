"Металлург" в третий раз по ходу сезона обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ

"Металлург", который ранее обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ, одержал пятую победу кряду в лиге и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков. "Автомобилист" (64) располагается на четвертой позиции.