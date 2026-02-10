"Металлург" в третий раз по ходу сезона обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" на своем льду обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
10 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) в пользу хозяев, в составе которых отличились Никита Коротков (18-я минута), Руслан Исхаков (22), Андрей Козлов (28) и Михаил Федоров (33). У "Автомобилиста" шайбу забросил Брукс Мэйсек (48).
Мэйсек набрал 300-е очко в КХЛ. Всего в активе 33-летнего форварда 159 шайб и 141 передача в 435 играх чемпионата.
"Металлург" третий раз по ходу сезона обыграл "Автомобилист", счет в очных встречах - 3-0 в пользу клуба из Магнитогорска.
"Металлург", который ранее обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ, одержал пятую победу кряду в лиге и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков. "Автомобилист" (64) располагается на четвертой позиции.
В следующем матче чемпионата "Металлург" 13 февраля на выезде сыграет против уфимского "Салавата Юлаева", "Автомобилист" в этот же день примет московское "Динамо".