ЕС планирует ввести санкции против Мамиашвили, пишут СМИ
Единоборства
 
23:19 10.02.2026
ЕС планирует ввести санкции против Мамиашвили, пишут СМИ
ЕС планирует ввести санкции против Мамиашвили, пишут СМИ
Евросоюз планирует ввести санкции против президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили в рамках нового пакета мер против РФ, сообщает издание
https://ria.ru/20260117/sanktsii-2068535852.html
ЕС планирует ввести санкции против Мамиашвили, пишут СМИ

Советский борец греко-римского стиля, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили
Советский борец греко-римского стиля, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Евросоюз планирует ввести санкции против президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили в рамках нового пакета мер против РФ, сообщает издание EUobserver со ссылкой на внутренние документы, к которому оно получило доступ.
Ранее издание заявляло, что ЕС планирует также ввести санкции в отношении президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича и гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского.
«

"Еще один спортсмен... который попадет под меры, это Михаил Мамиашвили, глава российской федерации спортивной борьбы", - говорится в публикации EUobserver.

Знаменосец команды Паралимпийского комитета России (команда ПКР) во время торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе. - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России
17 января, 19:34
 
