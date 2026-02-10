https://ria.ru/20260210/mamiashvili-2073538712.html
ЕС планирует ввести санкции против Мамиашвили, пишут СМИ
ЕС планирует ввести санкции против Мамиашвили, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
ЕС планирует ввести санкции против Мамиашвили, пишут СМИ
Евросоюз планирует ввести санкции против президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили в рамках нового пакета мер против РФ, сообщает издание РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10
2026-02-10T23:19:00+03:00
2026-02-10T23:28:00+03:00
